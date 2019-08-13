HATAY (AA) - Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği tarafından Hatay'da ihtiyaç sahibi 100 aileye kurban eti dağıtımında bulunuldu.

Derneğin İskenderun Temsilcisi Safiye Tutar, AA muhabirine, "kurbanlarımız kardeşliğe, fidanlarımız tüm insanlığa" temasıyla yardımları sürdürdüklerini söyledi.

Veren el ile alan el arasında köprü olduklarını ifade eden Tutar, mağdur ve mazlumların yüzünü güldürmek için önceden belirlenen 100 aileye kurban eti dağıtımında bulunduklarını belirtti.

Amaçlarının kardeşliği pekiştirmek olduğunu ifade eden Tutar, daha fazla insana ulaşabilmek için hayırseverlerden yardım bekledikleri kaydetti.

















