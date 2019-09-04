HATAY (AA) - Hatay Valisi Rahmi Doğan, Cilvegözü Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Doğan, Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısını ziyaret ederek alınan güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Burada Doğan, Cilvegözü Mülki İdare Amirliği toplantı salonunda ilgililerle bir araya gelerek güvenlik tedbirlerini arttıracak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyareti sırasında Doğan'a, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Kılınç, 2’nci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Ümit Durmaz, Cilvegözü Mülki İdare Amiri Salih Altun, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile diğer yetkililer eşlik etti.