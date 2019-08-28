Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri Bilgilendirme Toplantısı HATAY - Hatay Turizm ve Gastronomi Günleri Bilgilendirme Toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın katılımıyla İskenderun'da gerçekleşti.İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (İTSO) gerçekleşen toplantıda, kentin gastronomi değerlerinin her ala