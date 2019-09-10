NİĞDE - Niğde'de geçirdiği trafik kazasında yaralanan Hatay Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesine katılmak üzere ambulans helikopterle Osmaniye'ye gitti.

Karabörk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından helikopterle Osmaniye'ye hareket etti.

Emniyet Müdürü Karabörk, kazada hayatını kaybeden eşi Zuhal Karabörk'ün Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Kazada yaralanan Karabörk'ün kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile damadı Mehmet Ali Kazgı'nın tedavilerinin devam ettiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamil Karabörk yönetimindeki 06 EA 3621 plakalı otomobil, dün Niğde-Bor kara yolu TOKİ kavşağında Süleyman Şahin'in kullandığı 33 NC 389 plakalı tankerle çarpışmış, Karabörk'ün eşi Zuhal Karabörk olay yerinde yaşamını yitirmişti.



Yaralanan Emniyet Müdürü Karabörk, kızları Elif Aybüke Karabörk ve Fatma Nezihe Karabörk ile damadı Mehmet Ali Kazgı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, eşi Zuhal Karabörk'ün cenazesi Osmaniye'ye gönderilmişti.