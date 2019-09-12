HATAY (AA) - Hatay’ın Payas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ömer Sıddık Akar yönetimindeki 80 GJ 925 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde, Hasan Can Odabaşı'nın kullandığı 31 B 766 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Hasan Can Odabaşı (18) ile Emircan Demir (18) hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.