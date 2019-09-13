HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 düzensiz göçmen yakalandı.
Turgut Özal Bulvarı'nda yol uygulaması yapan polis ekipleri, uygulama noktasının yakınlarında duran ve sürücüsü içinde bulunmayan 31 MC 638 plakalı hafif ticari araçta arama yaptı.
Araçta yapılan kimlik kontrolünde Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçtiği tespit edilen 15 Suriye uyruklu yakalandı.
Suriyeliler İl Göç İdaresine teslim edildi, araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.