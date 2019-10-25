Hasta Hakları Birimleri 52 bin kişinin sorununu çözdü

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı verilerine göre, Hasta Hakları Birimlerince ilk 6 ayda 49 bin 908 kişinin müracaatı yerinde ve 2 bin 289 kişinin bildirimi kurulda olmak üzere 52 bin 197 kişinin sorunu çözümlendi.

Hasta Hakları Birimleri 52 bin kişinin sorununu çözdü
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde bulunan Hasta Hakları Birimlerince, bu yılın ilk 6 ayında, 49 bin 908 kişinin müracaatı yerinde ve 2 bin 289 kişinin bildirimi kurulda olmak üzere 52 bin 197 kişinin sorunu çözüldü.

Hastanelerdeki "Hasta Hakları Birimleri", sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda, sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hasta haklarından faydalanabilmesini, hak ihlallerinden korunabilmesini ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesini sağlayan yerler olarak tanımlanıyor.

Bakanlığın Kasım 2017'de yürürlüğe giren "Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönerge"de, il sağlık müdürlüklerince il genelinde Bakanlık politikaları çerçevesinde hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik çalışmalar yapılması, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin yürütülmesi öncelikli amaçlar arasında yer aldı.

Hasta Hakları Yönetmeliği ile belirlenen temel hasta hakları ise şöyle:

"Adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma, bilgi isteme, sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, öncelik sırasının belirlenmesini isteme, tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi ve bakım hakkı. Tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı, tıbbi özen gösterilmesi, sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı, kayıtları inceleme ve kayıtların düzeltilmesini isteme, bilgi vermenin usulü, mahremiyete saygı gösterilmesi, rıza olmaksızın tıbbi ameliyeye tabi tutulmama, bilgilerin gizli tutulması, hastanın rızası ve izninin istenmesi hakkı, tedaviyi reddetme ve durdurma, güvenliğin sağlanması hakkı, dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma hakkı, insani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret hakkı, müracaat, şikayet ve dava hakkı."

"23 bin 639, teşekkür bildirimi yapıldı"

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığından edindiği, kamu sağlık tesislerinden alınan 2018 yılı istatistik verilerine göre, hasta hakları birimlerine yapılan başvuru sonrasında 103 bin 581 (yüzde 96) kişinin sorunu yerinde çözümlendi. 4 bin 357 (yüzde 4) konu kurulda görüşülerek sonuca varıldı. Bu kapsamda, geçen yıl Hasta Hakları Birimlerine yapılan başvurular sonrasında toplam 107 bin 933 kişinin sorunu çözümlendi.

Bu kapsamda, 2019 yılı ilk 6 ay istatistik verilerine göre de yerinde çözümlenen vaka sayısı 49 bin 908 (yüzde 96) oldu.

Bu dönemde 2 bin 289 (yüzde 4) kişinin bildirimi kurulda görüşülerek sonuçlandırıldı. İlk 6 ayda toplam 52 bin 197 kişinin sorunu Hasta Hakları Birimlerinde çözümlendi. Bu birimlere, 23 bin 639 teşekkür bildirimi yapıldı, 9 bin 106 da öneri başvurusunda bulunuldu.

Yeşim Sert Karaaslan

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