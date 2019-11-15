HATAY - Hassa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Hassa Belediye Başkanı Başkanı Mehmet Karataş, Derviş Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ilçenin 97 yıl önce düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlattı.

Atalarının kahramanlıklarının takdire şayan olduğunu ifade eden Karataş, günün anlam ve önemini anlattı.

Etkinlikte Hatay Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı, mahalle muhtarlarından oluşan halk oyunları ve deve oyunu ekibi gösteri sundu.

Törende, düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Hassa Kaymakamı Yusuf Turan'ın da katıldığı törende, diğer ilgililer de yer aldı.