ADANA - Adana'da, 5 aylık hamile kadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde Songül K'nin, eski kocasının imam nikahlı eşi Suriyeli Takrid Dirbaye'yi (18) 5 Mayıs'ta bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, olaydan sonra yakalanıp tutuklanan Songül K. hakkında "gebe olduğu bilinen kadını öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Songül K. iddianamede yer alan ifadesinde, amcasının oğlu da olan eski eşi Aydın K'den 11 Aralık 2017’de boşandığı belirterek "Boşanmadan 1 yıl önce eşim 'senin psikolojik rahatsızlığın var, bundan dolayı boşanalım, sana hasta maaşı alırız, boşandıktan sonra da sana ev alırım, para veririm' diyerek beni kandırdı. Bunun üzerine boşandık. Kayınbabamın evinde 3 çocuğumla yaşamaya devam ettim." dedi.

Eski eşinin kendisine verdiği sözleri yerine getirmediğini savunan Songül K, şöyle devam etti:

"9 ay önce Suriyeli Takrid Dirbaye ile evlendi. Ona Takrid'i eve getirmemesini söylememe rağmen sık sık getiriyordu. Olay günü Takrid ile birlikte yemek yedikten sonra bulaşıkları yıkadık. Bu sırada Takrid bana, 'Bak seni boşadı, bana resmi nikah yaptı' demesi üzerine aklım başımdan gitti. Sinir hastalığımdan dolayı birden kendimi kaybettim. Mutfaktaki salata yaptığım bıçağı alıp Takrid'e vurdum. Takrid yere düştü. Eşim yanımıza gelip Takrid’i alıp hastaneye götürdü. Daha sonra öldüğünü öğrendim."

İddianamede, "şizofren olduğunu" söyleyen sanık Songül K'nin Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan muayenesinde suç tarihi itibarıyla cezai ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği kaydedildi.