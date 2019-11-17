TAHRAN - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran lideri bu sabahki fıkıh konuşmasında gösterilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gösterilerde ölenler olduğunu, bazı kamu mallarının zarar gördüğünü hatırlatan Hamaney, eski İran Şahı'nın ailesi ve Halkın Mücahitleri Örgütünün bu eylemleri desteklediğini ve teşvik ettiğini savundu.

Hamaney, "Devrim karşıtları ve İran düşmanları, bu tür tahribatları ve güvenliği bozucu eylemleri desteklemiştir. Şimdi de bununla meşguller. Her ülke ve toplum için en büyük musibet olabilecek bu tür meseleleri ve güvenliği bozacak eylemleri şiddetlendiriyorlar. Ülkesini seven insan böyle bir işe bulaşmaz." ifadelerini kullandı.

Yargı Erki, Meclis ve Hükümet tarafından alınan kararı desteklediğini ve bunun uygulanması gerektiğini dile getiren Hamaney, yetkililerden halkın bu artıştan zarar görmemesine dikkat etmelerini istedi.

Pahalılığın halk için birçok soruna yol açtığını ve bu nedenle bazılarının bundan rahatsız olduğunu ancak tahribatın ve bankaları ateşe vermenin halkın değil "şer odaklarının" işi olduğunu savunan Hamaney, "Güvenliği korumakla yükümlü yetkililer görevlerini yerine getirmelidir." dedi.

İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketinin daha önce yaptığı açıklamaya göre, devlet tarafından sübvanse edilen benzinin litresi, aylık 60 litreye kadar bin tümenden (50 kuruş) bin 500 tümene (75 kuruş) yükseltilmişti. Araç başına bir ay içinde 60 litreden fazla benzin alınması halinde benzinin litre fiyatı 3 bin tümene (1,5 lira) çıkartılmıştı.

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da araç başına ayda 60 litre benzin devlet tarafından sübvanse ediliyor.