"Halk direndi ve başarılı oldu"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Eyicil, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Halk, 'Biz babamızın yaptığı hatayı yapmayıp Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız' dedi, direndi ve başarılı oldu." dedi.

Prof. Dr. Ahmet Eyicil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında KSÜ Rektörlüğünce Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen "15 Temmuz 2016'da FETÖ Darbe Girişimi" konulu konferansta, darbe girişimini kronolojisiyle anlattı.

Darbe girişiminin seyrinin halkın sokağı çıkmasıyla değiştiğine dikkati çeken Eyicil, bunda da medyanın önemi rol üstlendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Eyicil, 16 Temmuz 00.37'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet ettiğini anımsatarak, "Kuşatma altında ama halk seslendi. O ana kadar Cumhurbaşkanından da bir haber alınamıyordu, sıkıntılar vardı. Türk Silahlı Kuvvetlerinde küçük bir azınlığın kalkışma yaptığını, bunu önlemek için de halka sokağa çıkma çağrısını yaptı. İşte bu çağrıdan sonra darbe beklendiği gibi yürümemeye başladı. Çünkü halk, sokağa dökülmeye başladı. Bu medyanın özgür basının, menfur hadiseler karşısında topluma ne kadar etkili olduğunu, ne kadar yönlendirdiğini ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca 16 Temmuz 03.00'dan itibaren darbecilerin sorgulamaya başladığını aktaran Eyicil, "Adliye bu konuda çok hızlı elini tutmuştur. Adliye de medya kadar hızlı hareket etmiştir." dedi.

- "Beklemedikleri bir ortam ortaya çıktı"

Ahmet Ayicil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim vergilerimizle, paralarımızla aldığımız silahlar tekrar geri bize kullanıldı. Bu çok düşündürücü. FETÖ'cüler darbeyi yaptılar ama halk sokağa davet edilince beklemedikleri bir ortam ortaya çıktı. Halk, 'Babamızın yaptığı hatayı yapmayacağız' dedi. Halk, Adnan Menderes'e sahip çıkmadı, o zaman sokağa çıkmadı. Yine halk 15 Temmuz'da da sokağa çıkmasaydı durum çok daha vahimdi. Halk, 'Biz babamızın yaptığı hatayı yapmayıp Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacağız' dedi, direndi ve başarılı oldu."

KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Zekeriya Pak da FETÖ'nün darbe girişiminin arkasındaki en önemli ders çıkarılacak unsurun din istismarı olduğunu belirterek, "Aklını kullanmayıp başka yere kiraya veren insanlardan ne kendi adına ne ülke adına ne de millet adına bir yarar beklememiz mümkün değil." diye konuştu.

Programda KSÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Kültür ve Spor İşleri Şube Müdürü Tevfik Karadaş da "15 Temmuz" isimli şiirini seslendirdi.