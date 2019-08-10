Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor

Hakkari'de, Cumhurbaşkanlığının 100 günlük icraat programı kapsamına açılan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ne katılan öğrenciler geleceğin bilim adamı olma yolunda ilerliyorlar.

Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor
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Isparta Düğün Salonları

HAKKARİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın iş birliği sonucu Hakkari'de kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, geleceğin mucitleri ve bilim insanları yetişiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Deneyap Atölyesi'nin kurulduğu 12 şehirden biri olan Hakkari'de, üstün yetenekli öğrencilere geleceğin teknolojisi öğretiliyor.

Gençlik Merkezi'nde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik atölyede, il merkezi ve ilçelerinden 160 öğrenciye tasarım üretim, robotik kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda ücretsiz eğitim veriliyor.

Son teknolojiyle donatılan atölyede teorik ve pratik eğitim alan öğrencilerin, 36 ayın ardından hazırlayacakları projelerle ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları sağlanacak.

"Burası, Hakkari için büyük bir şans"

Fen bilimleri öğretmeni ve bilgisayar mühendisi Sedide Cam Şengül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öncelikle öğrencilerin ilgi alanlarını belirlediklerini anlattı.

Atölyede geleceğin mühendislerini yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade eden Şengül, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz buraya seçilerek geldi. Burası, Hakkari için büyük bir şans. Önemli olan buradaki çocukları keşfetmekti. O imkan da Deneyap Atölyesi ile sağlandı. Yaptığımız projelerden başarılı ürünler çıkmaya başladı. Burayı en verimli şekilde kullanıp öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Öğrenciler burada yaparak, yaşayarak öğreniyor. Sürekli deniyorlar. Eksiklerini görünce tekrar test ediyorlar. Öğrencilerimiz atölyeye koşa koşa geliyor."

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da atölyelerin kurulduğu 12 ilden biri olma şansını yakaladıklarını söyledi.

Atölyede eğitim görecek öğrencilere yönelik merkezi sınav yapıldığını belirten Koca, "Bu sınav sonucunda belirlenen 450 öğrencimiz uygulama sınavına girdi. Bu sınavdan 160 öğrencimiz başarılı oldu ve eğitimler başladı. 10 alanda eğitim veriliyor. İlk yılda tüm alanlarda teorik eğitim verilecek, sonraki yılda öğrenciler 3 alanda branş seçecek ve bir proje belirleyecekler. Üçüncü yılda da o projeyi uygulayacaklar." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin eğlenceli geçtiğini dile getiren Koca, "Bölge insanının matematik ve teknoloji alanında büyük potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu eğitimlerdeki amaç da bu tür öğrencileri keşfedip önlerini açmak. Gelecekte büyük işlere imza atacak öğrenciler olduğunu görüyorum. Çok umutluyum. Sayın Valimizin de her konuda büyük destekleri oluyor." dedi.

"Sayısal anlamda güçlü beyinler var"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da projeye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Çocukların heyecanına biz de ortak olduk. Atölyedeki malzemelerin hepsi de çok kaliteli. Hakkari'de sayısal anlamda güçlü beyinler var. Burada 3-5 bilim adamının çıkması hem ilimiz hem de ülkemiz açısından çok güzel sonuçlar doğurur." diye konuştu.

Yaz döneminde bile atölyede eğitimlerini aksatmadan sürdüren öğrencilerden Sudem Mercan, atölyede eğitim aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada arkadaşlarımızla güzel işler çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Geleceğin mühendis adaylarıyız diyebilirim. Hedefim tıptı ama buraya geldiğimden beri mühendisliğe yöneldiğimi söyleyebilirim." dedi.

Öğrenci Berat Atalay da atölyeye Yüksekova'dan katıldığını belirterek, "Deneyap Atölyesi benim için çok önemli. Şu an tasarım aşamasındayız. İleriki aylarda robotik kodlamaya geçeceğiz. İleride program yapmak için yazılım mühendisi olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Sayim Harmancı


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