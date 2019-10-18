Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediye Başkanlıklarına görevlendirme

Tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yerine Vali Akbıyık, HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz'in yerine Kaymakam Balıkçılar, HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Yaşar'ın yerine de Kaymakam Doğramacı görevlendirildi.

Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova Belediye Başkanlıklarına görevlendirme
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Isparta Düğün Salonları

HAKKARİ - Mardin Nusaybin ilçesinde terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz'in yerine Valilikçe Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanan HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Nergiz, İçişleri Bakanlığınca açığa alındı.

Mardin Valiliği tarafından Nergiz'in yerine Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar görevlendirildi.

Yürütülen terör soruşturması kapsamında polis ekiplerince belediye binasında arama yapılıyor.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında HDP'li Nusaybin Belediye Başkanı Semire Nergiz ile Nusaybin Belediyesi meclis üyeleri Mehmet Emin Alkan ve Ferhat Kut gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan zanlılardan Nergiz ve belediye meclis üyesi Kut tutuklanmış, Mehmet Emin Alkan serbest bırakılmıştı.

Yüksekova'da görevlendirme

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında mahkemece "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklanan HDP'li Belediye Başkanı Yaşar'ın yerine görevlendirilen Kaymakam Doğramacı, belediye binasına geldi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Doğramacı, İçişleri Bakanlığının yetkisi çerçevesinde Valilik tarafından "Belediye başkan vekili" olarak görevlendirildiklerini duyurdu.

Görevlendirmenin ilçe halkına hayırlı olmasını dileyen Doğramacı, "Bundan sonrasını konuşmak lazım. Yüksekova'da herkesin şehirle ilgili beklentileri var. İnşallah bütün Yüksekovalılarla, gerçek Yüksekovalılarla yepyeni bir şehir inşa etmek hepimize nasip olur." dedi.

Yüksekova'nın büyük ve potansiyeli yüksek bir ilçe olduğunu ifade eden Doğramacı, şunları kaydetti:

"Yüksekova'nın adı gibi yüksek bir potansiyeli var. Yüksekovalılarla beraber el birliğiyle hareket edip, inşallah gelecekte kendisinden farklı şekilde bahsedilir. Geleceğin başka bir Yüksekova'sını inşa etmek gayesiyle bugün göreve başladık. Yüksekova'daki önceliklerimiz şehir ve şehrin sorunlarını çözmek. Herkes şunu bilsin ki, kişilerle uğraşmaya, kişiler üzerinde takılı kalıp da şehri unutmaya gelmedik. Şehir önceliğimiz. "

Doğramacı, Yüksekova'nın menfaati için çaba sarf edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğin büyük Yüksekovası için gerçekten el birliğiyle taş koymaya çalışacağız. 'Bu şehir için taş üstüne taş koyan herkes bizim için kutsaldır' bakışıyla, fikriyle hep beraber bütün vatandaşlarımızla yeni bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu konuda bize güvensinler, bize dua etsinler. Yolumuz uzun, zamanımız kısa ve yapacaklarımız çok. İnşallah Yüksekovalıların da gayretiyle ve duasıyla güzel bir Yüksekova inşa edeceğiz. Bu noktada sayın valimizin bizi buraya uygun görmeye, sayın bakanlığımızın bu hususta bize verdiği görevi en iyi şekilde yapmak noktasında elimizden gelen gayretleri göstereceğiz."

Hakkari'de görevlendirme

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yerine Vali İdris Akbıyık "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildi.

Akbıyık, sabah saatlerinde geldiği belediye binasında birim amirleri tarafında çiçeklerle karşılandı.

Vali Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılama devam ederken, terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde "eş başkanlık" sistemini uyguladığını aktardı.

Akbıyık, ayrıca Karaman hakkında "personel mevzuatına aykırı görevlendirmeler yaptığı, imar ve ihale mevzuatına aykırı davranarak belediyeyi zarara uğrattığı hususları ile ilgili olarak bakanlığa ve valiliğe ulaşan bilgiler çerçevesinde, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatıldığı"nı da hatırlattı.

Karaman'ın Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza Hakimliği'nce dün tutuklandığını vurgulayan Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman hakkında devam eden adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığımızın 17 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Hakkari Valisi olarak şahsıma 'Hakkari Belediye Başkan Vekilliği' görevi İçişleri Bakanlığı tarafından tebliğ edilmiştir.''

"İhale bedeli yüksek gösterilerek PKK'ya pay aktarıldı"

Bu arada, terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar'ın yerine de Kaymakam Osman Doğramacı'nın "Belediye Başkan Vekili" olarak görevlendirildiğini dile getiren Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şu bilgileri paylaştı:

"Hakkari'nin Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar hakkında Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Terör örgütü propagandası yapma' suçlarından yargılama devam ederken, 'terör örgütü elebaşının talimatı doğrultusunda belediyede sözde 'eş başkanlık' sistemini uyguladığı, belediye personeline işe gelmeden maaş ödediği, mevzuata aykırı personel alımı ve görevlendirmeler yaptığı, bir firmadan alınan ihalelerin bedelinin yüksek gösterilerek aradaki farkın PKK/KCK terör örgütüne aktarıldığı' hususları ile ilgili olarak bakanlığımıza ve valiliğimize ulaşan bilgiler doğrultusunda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında işlem başlatılmıştır. Adı geçen şahıs hakkında Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan yürütülen bir başka soruşturma kapsamında Hakkari Sulh Ceza hakimliğince 17 Ekim 2019 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir."

Vali Akbıyık, "Yüksekova Belediye Başkanı Remziye Yaşar, hakkında devam adli ve idari işlem süreçleri ve hakkında verilen tutuklama kararı göz önünde bulundurularak Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddelerine istinaden bakanlığımızın 17 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanununun 46'ncı maddesi kapsamında Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı Hakkari Valiliği tarafından 'Yüksekova Belediye Başkan Vekili' olarak görevlendirilmiştir.'' dedi.

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