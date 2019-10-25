Hakime rüşvet karşılığı "usulsüz yargılama" davası

Kahramanmaraş'ta, baktığı dava dosyalarıyla ilgili rüşvet aldığı ve gönül ilişkisi olduğu kadını sürekli yüksek ücretten bilirkişi atadığı iddia edilen hakim hakkında, 4 ayrı suçtan 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı - Rüşvet verilmesine ara

Hakime rüşvet karşılığı "usulsüz yargılama" davası
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Isparta Düğün Salonları

GAZİANTEP - ADSIZ GÜNEBAKAN - Kahramanmaraş'ta, baktığı dava dosyalarıyla ilgili rüşvet aldığı ve gönül ilişkisi olduğu kadını sürekli yüksek ücretten bilirkişi atadığı iddia edilen hakim ile rüşvet verilmesine aracılık ettiği öne sürülen iş adamı ve avukat hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta görev yapan hakim C.P'nin rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan incelemenin ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verdi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcı Vekili Berekat Aksoy tarafından yürütülen soruşturmanın ardından görevden uzaklaştırılan C.P. ile rüşvet verilmesine aracılık ettiği ileri sürülen iş adamı T.K. ve avukat O.B. hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, tutuksuz hakim için "rüşvet almak", "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarından 7 yıl 4 aydan 40 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuksuz diğer sanıklar iş adamı ve avukatın ise "rüşvet vermek", "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "nüfuz ticareti" suçlarından 10 yıl 8 aydan 47 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, soruşturma safhasında, "iletişimin dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi" için nöbetçi sulh ceza hakimliğince alınan karar doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıldığı belirtildi.

- Eski hakimin usulsüz işlemleri iddianamede

Sanık C.P'nin, mahkemesinde görülen davalarda, alanına giren dosyaların neredeyse tamamında bilirkişi olarak avukat O.B'yi görevlendirdiği, kurul halinde yapılan bilirkişi görevlendirilmelerinde de onun istediği isimlerin gözetildiği ifade edilen iddianamede, sanık O.B'nin usulsüz karalar için hakime rüşvet verdiği aktarıldı.

İddianamede ayrıca, sanık hakimin 2016-2017 yıllarında mali müşavir bilirkişisi olarak ise gönül ilişkisi bulunduğu öne sürülen R.G.İ'yi sürekli görevlendirdiği ve genel uygulamanın üstünde bir ücret takdir ettiği kaydedildi.

Yapılan incelemede, R.G.İ'ye 2016 yılında bilirkişi ücreti olarak yatırılan 54 bin 130 liranın 41 bin 164 lirasının C.P'nin mahkemesinden olduğunun anlaşıldığı da iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkındaki HTS kayıtlarına da yer verilen iddianamede, eski hakim C.P. ile iş adamı T.K. ve avukat O.B. arasında yoğun telefon trafiği olduğu vurgulandı.

İddianamede, hakim için, "Sanığın mesleğin şeref ve onuru ile memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte davranışlar sergilediği anlaşılmıştır." ifadelerine de yer verildi.

C.P'nin, iş adamı T.K. ile iştirak halinde, organize bir şekilde hareket ederek hukuka aykırı işlemler yaptığı gibi hakimlik mesleği ile bağdaşmayacak şekilde menfaat birlikteliği de kurduğu ifade edilen iddianamede, bazı usulsüz eylemlere dikkat çekildi.

İddianamede, T.K'nin temsilcisi olduğu şirketin hazine aleyhine açtığı davanın usulsüzlük yapılarak C.P'nin mahkemesine düştüğü ve hakimin hazine aleyhine 11 milyon 475 bin lira tazminata hükmettiği belirtilen iddianamede, kararın temyiz edilmesiyle Yargıtay tarafından bozulduğu ancak C.P'nin kararında direndiği bilgisi yer aldı.

İddianamede ifadeleri yer alan sanıklar ise haklarındaki iddiaları reddetti.

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