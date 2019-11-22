Hafter milisleri Trablus'u ele geçirmek uğruna kural tanımıyor

Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'u ele geçirme mücadelesinde birçok kez sivilleri bombalamaktan çekinmedi.

Hafter milisleri Trablus'u ele geçirmek uğruna kural tanımıyor
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Isparta Düğün Salonları

TRABLUS - Libya'da Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'u ele geçirme mücadelesinde sivilleri, sağlık çalışanlarını bombalamak dahil hiçbir ihlalden kaçınmazken, uluslararası camia bu eylemleri kınamanın ötesine geçemiyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, yılın ilk aylarında güneydeki petrol zengini Fizan bölgesine operasyon başlattı. Ardından Trablus'u üç yönden kuşatan Hafter, 4 Nisan'da da başkenti ele geçirmek için saldırı emri verdi. Uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) karşı operasyon başlatmasıyla Libya şiddet sarmalına sürüklendi.

Hafter'e bağlı milisler, 4 Nisan'dan bugüne Trablus'un çeşitli bölgelerini karadan ve havadan bombalayarak 200'den fazla sivilin ölümüne yol açtı. Bunun yanı sıra ambulanslar, hastaneler, sağlık çalışanları da Hafter milislerinin hedefi oldu.

Uluslararası toplumdan tepki, kınama ya da "bu eylemlerin savaş suçu sayılabileceği" yönünde beyanlar gelmesine rağmen saldırıların sorumlusu Hafter'e henüz hiçbir yaptırım uygulanmadı.

Yaptıklarının cezasız kalması üzerine Hafter güçlerinin sivilleri gözetmeksizin düzenlediği saldırılar son dönemde giderek sıklaştı.

Hafter'in Trablus'a hücum başlatmasından bugüne sivillerin hedef alındığı başlıca saldırılar şöyle:

19 Kasım - Başkentin batısındaki Misrata kentinin bombalanması sonucu biri kadın 13 sivil yaralandı.

18 Kasım - Silahlı insansız hava aracının (SİHA) başkentin güneyindeki Vadi er-Rebi bölgesinde bisküvi fabrikasını hedef aldığı saldırıda çoğu yabancı uyruklu işçi 10 kişi hayatını kaybetti, 35'ten fazla kişi de yaralandı. BM Libya Özel Temsilciliği, "saldırının savaş suçu sayılabileceği" açıklaması yaptı.

14 Kasım - Hafter güçlerinin Kuraboli kentinin yakınındaki sahil yoluna saldırısında Misrata kentinden bir ailenin 3 ferdi öldü.

13 Kasım - Hafter güçleri tarafından başkentin güneyindeki Selahaddin Mahallesi'nde yerleşim bölgesine atılan füze 1 kişinin ölümüne, 6 kişinin yaralanmasına yol açtı.

14 Ekim - Hafter'e bağlı savaş uçaklarının başkentteki Furnac Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda aynı aileden üç kız kardeş enkazın altında can verirken, anneleri ve diğer bir kardeş de ağır yaralandı. Saldırıya uluslararası toplumdan sert kınamalar gelmesine rağmen herhangi bir yaptırım kararı çıkmadı.

17 Eylül - Libya Başkanlık Konseyi, başkentin yaklaşık 90 kilometre güneydoğusundaki Terhune kentinde Hafter güçlerinin kent sakinlerine yönelik toplu yargısız infaz gerçekleştirmelerini kınadı.

24 Ağustos - Başkentin güneyindeki Verşefane bölgesine Hafter uçaklarının saldırısı sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

16 Ağustos - Hafter güçlerinin, başkentteki Mitiga Uluslararası Havalimanı'na "Grad" tipi füzelerle saldırı düzenlemesinin ardından 2 havalimanı çalışan yaralandı. Aynı gün Hafter'e bağlı savaş uçaklarının Trablus'un batısındaki Zuvara kentinin havalimanını hedef alması sonucu bir çalışan daha yaralandı.

4 Ağustos - Hafter uçaklarının, ülkenin güneyindeki Sahra Çölü içindeki Murzuk bölgesinde Tebu kabilesinin toplantısına düzenlediği saldırıda 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, 60'ın üzerinde yaralı olduğu belirtildi.

28 Temmuz - Başkentin güneyindeki Sevani Mahallesi'nde sahra hastanesine Hafter'e bağlı savaş uçaklarının düzenlediği saldırıda 5 doktor öldü. Bu olaydan bir gün sonra Hafter güçleri, Trablus'un güneybatısındaki Vadi er-Rebi bölgesinde sağlık çalışanlarını üst üste hedef aldı.

17 Temmuz - Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinden Temsilciler Meclisi Milletvekili Siham Sergiva, kimlikleri henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler tarafından Bingazi'deki evinden kaçırıldı. Sergiva'nın kaçırılmasından birkaç gün önce Kahire'de katıldığı bir toplantıda Hafter'in Trablus saldırısına karşı görüş bildirdiği yerel basında yer almıştı.

3 Temmuz - Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, başkentin doğusundaki Tecura bölgesinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir sığınağı hedef alması sonucu 60'tan fazla göçmen yaşamını yitirdi, 70'in üzerinde kişi yaralandı.

15 Nisan - Başkentteki Ebu Salim Mahallesi'ne Hafter güçlerinin onlarca Grad füzesiyle düzenlediği saldırılarda 5'i kadın 6 kişi hayatını kaybetti, 35'ten fazla sivil yaralandı.

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