ANTALYA (AA) - Kumluca'da hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi.

İlçe müftülüğü tarafından merkez Eski Cami'de düzenlenen törene, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Müftü Vekili Yakup Karakale, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kuran-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu törende konuşan Müftü Vekili Yakup Karakale, Kumluca'dan 64 kişinin hac ibadeti için kutsal topraklara gideceğini ifade etti.

Bir Müslüman için Hac görevinin çok önemli olduğunu vurgulayan Karakale, "Hac görevi öncesi dost ve akrabalarınızdan mutlaka helallik isteyin. Çünkü kul hakkı, sende hakkı olan kul ile senin arandaki bir haktır. Kimsenin ben affettim demesi ile üstünden sorumluluğun kalktığı bir durum değildir. Allah hac ibadetinizi kabul etsin." dedi.

Konuşmanın ardından dua yapıldı. Daha sonra törene katılan protokol üyeleri ve hacca gidecek vatandaşların yakınları vedalaşarak hacı adaylarını yolcu etti.