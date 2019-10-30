ANTALYA - Antalya'da Hababam Sınıfı filmlerinde rol alan oyuncular gençlerle buluştu.

Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, filmin oyuncuları 'Hababam Antalya'da' etkinliği kapsamında Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Bülent İğdiroğlu (Kalem Şakir), Bülent Onaran, Gazanfer Şener (Kikirik), Eyüp Güçmen, Dilaver Gür, Cafer Dere, Ümit Doğru, Yılmaz Ergün Kaya, Mustafa Ergün Sözen (Boncuk), Cengiz Nezir (Bozum Cahit), Ercan Gezmiş (Postal Rıza), Mehmet Çatay, Fazıl Ender Uzun, Ahmet Arıman (Hayta İsmail), Tuncay Akça (Bacaksız) ve Teoman Ayık Hababam Sınıfı filmlerindeki anılarını öğrencilerle paylaştı.

Etkinliğe katılan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hababam Sınıfı'nın hayatta kalan öğrencilerini, Antalyalı öğrencilerle buluşturmanın büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Konuşmasının ardından Başkan Tütüncü’ye katkılarından dolayı Aksu Uçak Bakım Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Haldun Çevik tarafından çiçek takdim edildi.

Öte yandan, Hababam Sınıfı oyuncularının, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Antalya'da dokuz okulu daha ziyaret edecekleri bildirildi.



