"Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm Arayışları" sempozyumu

ADANA - Adana'da, "Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm Arayışları" konulu sempozyum yarın başlayacak.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilecek programa, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asım Yapıcı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilecek sempozyumda, Prof. Dr. Hayati Hökelekli, Prof. Dr. Recep Yaparel, Prof. Dr. Hasan Kayıklık, Prof. Dr. Abdulvahit İmamoğlu, Prof. Dr. Muammer Cengil, Prof. Dr. Hüseyin Certel, Prof. Dr. Hasan Kaplan, Prof. Dr. Abdülkerim Bahadır, Prof. Dr. Adem Şahin, Doç. Dr. İbrahim Gürses, Doç. Dr. Ahmet Albayrak gibi din psikolojisi alanında yaptıkları akademik çalışmalarla ön plana çıkan 147 akademisyen katılacak.

Sempozyuma ilişkin bilgi veren Yapıcı, çok hızlı değişen bir dünyada yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Değişim her zaman vardır. Geleneksel dönemde yavaş bir seyir izleyen değişim ve farklılaşma modernite ve devamında ortaya çıkan post modernite ile birlikte hızlandı. Her an yeni bir dünya kuruluyor gibi. Bu süreçte din algısı, dindarlık biçimleri de değişiyor. Geleneksel kurumsal dini yapıların değişime yeterince cevap veremediği bu dünyada bir taraftan yeni dini/manevi hareketler bilhassa bireysellik üstünden filizlenirken öte yandan ya dinden uzaklaşmalar ya da mevcut yapıya sımsıkı sarılmalar gözleniyor. Kuşkusuz ara formlar da vardır. Ancak görünür de üç temel yapı söz konusu. Birincisi, maneviyat temelli bireysel bir dindarlık, ikincisi kurumsal-geleneksel temelli dindarlık, üçüncüsü ise dinden uzaklaşma."

Yapıcı, "Günümüz gençleri söz konusu bu üç durum arasında kıvranmaktadır. Sempozyumumuzda acaba 'deizm' ve 'ateizm' gençler arasında yaygınlaşıyor mu? Gençlerde gözlenen dini şüpheler nelerdir? Gençler radikal grup ve yapılara neden yöneliyor? Değerler ve ahlaki alanda gözlenen değişimin yönü ve yoğunluğu endir? Sempozyumumuzda bu konular etraflıca tartışılacaktır." ifadesini kullandı.