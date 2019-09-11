GÜNCELLEME - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı Konvoydaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu belediye başkanının danışmanı, belediye personeli ve sürücü yaralandı - Danışmanı ve belediye personeli, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, sürücü taburcu edildi SÜRÜCÜN