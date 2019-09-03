ANTALYA - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yabancı uyruklu bir kadının parkta ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Sahil Antalya Yaşam Parkı'nın varyant kısmındaki trafonun arkasında şüpheli kişilerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye giden bekçiler, yerde bir kadının hareketsiz yattığını fark edip durumu yetkililere bildirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.



Polis ekiplerinin incelemesinde ölen kadının Ukrayna uyruklu Yulııa Bilehub (42) olduğu tespit edildi. Kadının cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan Özgün T, ifade işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



