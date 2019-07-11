ADANA (AA) - Adana'da, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kişiden 2'si yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde rahatsızlanan 3 kişi, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine başvurdu.

"Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle tedavi altına alınan C.Ç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yoğun bakımda tedavisi süren H.A.C.B. de müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmi açıklanmayan diğer kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







