GÜNCELLEME - Adana'da sulama kanalına giren genç öldü Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 19 yaşındaki genç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı - Boğulmak üzere olan kardeşini kurtarmak için girdiği suda kendisi de boğulma tehlikesi atlatan ağabey ise çevredekiler tarafından kurtarıldı