GÜNCELLEME - Adana'da minibüs devrildi: 1 ölü, 5 yaralı ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ Adana'nın Kozan ilçesinde bir minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Yusuf Çankaya kontrolündeki 01 BR 302 plakalı minibüs, Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 1