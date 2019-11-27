GÜNCELLEME Adana'da FETÖ şüphelilerine şafak operasyonu Aralarında görevden ihraç edilmiş eski polisler ile asker, polis ve öğrencilerden sorumlu ağabeylerin bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı OPERASYON DETAYLARI EKLENDİ