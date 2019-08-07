GÜNCELLEME - Adana merkezli 19 ildeki FETÖ/PDY operasyonu - Örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu polislere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı A