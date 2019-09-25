ADANA - Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, bir polis ile çevrede bulunan 4 kişi yaralandı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Yüreğir ilçesinde polis otobüsünün geçişi sırasında el yapımı ya da daha farklı bir bombayla saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Yaralılardan birinin polis, 4 kişinin ise çevredeki vatandaşlar olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Yaralıların sağlık durumları çok iyi. Vatandaşlar tedbir amaçlı hastanelere başvurdu. Polisimizin de herhangi sıkıntısı yok." ifadesini kullandı.

- Patlama otobüsün geçişi sırasında

Adana Valiliğince yapılan yazılı açıklamada da patlamanın Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde polis otobüsünün geçişi sırasında meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Patlamada 4 vatandaşımız ve 1 polis memurumuz hafif şekilde yaralanmış olup genel sağlık durumları çok iyidir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.

- "Terör bürodan 2 savcı görevlendirildi"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olay yerine gelerek incelemede bulundu, ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Emniyet Müdürlüğüne ait özel harekat servis aracının geçişi sırasında patlamanın olduğunu aktaran Yurdagül, şu bilgileri verdi:

"Terör büroda görevli 2 cumhuriyet savcımız olayın soruşturmasıyla ilgili görevlendirildi. Onlar da şu anda olay yerindeler. İlk aldığımız bilgilere göre, ilk değerlendirmelere göre bir terör saldırısı. Şu an itibarıyla gerek polis memurlarımızdan, gerekse sivil vatandaşlarımızdan şehit yok. Yaralılarımız var, hafif yaralı bazı vatandaşlarımız taburcu edildi. Hastanede tedavi gören vatandaşlarımız var ama şu an hayati tehlikesi olan kimse yok."

Patlayıcıya ilişkin bir soru üzerine Yurdagül, "Onunla ilgili çalışıyoruz. Olay daha çok yeni." dedi.

- Servis aracı kaldırıldı

Öte yandan, olay yeri inceleme ekipleri, polisleri taşıyan araçtaki ve çevredeki incelemesini tamamladı.

Çok sayıda ekibin güvenlik önlemi aldığı bölgede, özel harekat polislerini taşıyan servis aracı kaldırıldı.

Belediye ekipleri de patlamanın meydana geldiği alanda temizlik çalışması yaptı.

- Vali Demirtaş'tan yaralılara ziyaret

Vali Mahmut Demirtaş, patlamada yaralanan biri polis 5 kişiyi tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan Demirtaş, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.