GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı

Çift kol nakli, aynı hastanede vefat eden kişinin cebinden organ bağışı kartının çıkması üzerine ailesinin organ bağışında bulunması üzerine gerçekleştirildi - Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan: - "Hastanın 4,5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektri

GÜNCELLEME 2 - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli yapıldı
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA - Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde bir hastaya çift kol nakli ameliyatı yapıldığı bildirildi.

Hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, 4 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden 25 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek, nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

Aynı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve ismi açıklanmayan bir kişinin organları ve uzuvları bağışlandı.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Şimşek'e çift kol nakli gerçekleştirildi.

Organları bağışlanan kişinin cebinden organ bağış kartı çıktığı, uzuv bağışında da bulunduğu tespit edildi. Ailenin bu vasiyeti yerine getirmek amacıyla bağışa ikna olduğu öğrenildi.

Alınan kalbin de aynı hastanede 40 yaşındaki Mehmet Ali Tuncer'e nakledildiği bildirildi.

- "Kolları bağışlayan aileye minnettarız"

Baba Mustafa Şimşek, evladına yapılan naklin heyecanını yaşadığını dile getirerek, "Çok mutluyum. Oğlum inşallah şifa bulacak. Kolları bağışlayan aileye minnettarız." dedi.

Aydın'da 2008'de geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu da kaybettikten sonra Türkiye'de ilk kez çift kol nakli yapılan Cihan Topal ise Yusuf Oğuz Şimşek'e her konuda yardımcı olacağını belirtti.

Tüm ihtiyaçlarını artık karşılayabildiğini ifade eden Topal, "Yeni kollarımla 10. yılıma giriyorum. Hayatım tamamen değişti. Çocuklarımın ellerinden tutup, onları okullarına götürebiliyorum. Umarım Şimşek de bütün hayallerine kavuşacaktır." diye konuştu.

- Ameliyat 10 saat sürdü

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, hastanenin organ nakli merkezinde ameliyat ekibiyle düzenlediği basın toplantısında, merkezin dünya çapında başarılar elde ettiğini bildirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan da 25 yaşındaki Şimşek'in klinikte yanık nedeniyle tedavisinin yapıldığını, daha önce doku naklinin gerçekleştirildiğini anlattı.

Hastaya dirsek altından iki taraflı kol nakli gerçekleştirdiklerini aktaran Özkan, "Hastanın 4,5 yıldır takibini yapıyorduk. Elektrik yanığı hastalarında hem dokuların ayrıştırılması hem de ameliyatta riskler vardır ama şu ana kadar sorun yok. Ameliyat 10 saat sürdü ve gayet güzel oldu." dedi.

- "Bu sayıda ve çeşitlilikle nakil yapan başka merkez ve doktor yok"

Hastanın genel durumu iyi olduğuna değinen Özkan, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımda ve makineden ayrılmış, uyanık durumda. Yoğun bakımda yatan her hasta risklidir. Bu erken dönemi sorunsuz atlatırsak yakın zamanda servise alıp uzun dönemde sağlıklı bir hayata kavuşturmak için takip edeceğiz. Hastanın yüz hariç tüm dokuları bağışlandı. Akciğerini alamadık. Karaciğer İzmir'de bir gence nakledildi, böbrekleri ve kalbi üniversitemizde iki hastaya nakledildi. Korneaları da yarın yine hastanemizde rektörümüz tarafından nakledilecek." ifadelerini kullandı.

- "Hareket ettirebilmesi için 6 ay ya da 1 yıl beklemek gerekir"

Bir gazetecinin "Dünyada bu kadar kompozit doku nakli yapan bir merkez ya da doktor var mı?" sorusuna Özkan, "Dünyada bu sayıda ve çeşitlilikle nakil yapan başka merkez ve doktor yok. 10 nakil yaptık. Bunların başarılı bir şekilde devam ettirilmesi önemli." karşılığını verdi.

Bu ameliyatta farklı bir teknik uygulayarak sinirler üzerinden nakil yaptıklarını anlatan Özkan, hastanın kollarını hareket ettirebilmesi için 6 ay ya da 1 yıl rehabilitasyon sürecini beklemek gerektiğini vurguladı.

Ameliyat ekibinden Prof. Dr. Özlenen Özkan da organ bağışında bulunan aileye teşekkür ederek, bir insanın hayatını değiştirdiklerine işaret etti.

Ameliyatın uzun ve zorlu olduğunu belirten Özlenen Özkan, "Her şey yolunda. Çok uygun bir adaydı. İnşallah ellerini kullandığı günleri de hep birlikte görünce mutlu olacağız." diye konuştu.

9 Eylül Üniversitesi Ortopedi Bölümünden Prof. Dr. Abdülkadir Bacakoğlu da organ nakli kompozit doku naklinin önemli olduğunu söyledi. Antalya'nın bu nakilleri başarıyla yürüttüğünü anlatan Bacakoğlu, "Farklı şehirlerden meslektaşları olarak ekibe destek olmaya gayret gösteriyoruz. Uzun ve zor bir süreç. Akdeniz Üniversitesinin bu süreci devam ettirme iradesini sürdürmesini temenni ediyorum." dedi.

Hastanenin organ nakli koordinatörü Nilgün Bilal ise "21 yaşında genç bir bağışçı. Ailesi onun kararına saygı gösterip vasiyetini yerine getirdi. Bağış kartı vardı. Vasiyetini yerine getirdik. Ailenin tek isteği bu iyiliklerin yerine gelmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 2010'da Cihan Topal'a, 2012'de Atilla Kavdır'a, 2016'da da Mustafa Sağır'a çift kol nakli gerçekleştirilmişti.

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