ADANA - Adana'da merkezli 5 ilde, 800 polisin katılımıyla silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 74 şüpheliden, aralarında cezaevi müdürü ve biri emekli 3 polisin de yer aldığı 64'ü gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Konya, Muğla, Mardin ve İzmir'de silahlı organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, rüşvet verme, adam öldürme, tehdit, şantaj, hırsızlık ve terör örgütü PKK propagandası gibi 54 olaya karıştıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik 87 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, kapıları koçbaşıyla kırarak evlere giren ekipler, aralarında Adana E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü M.Ç. ile biri emekli 3 polis ve 4 kadının da olduğu 64 şüpheliyi gözaltına aldı. İki akaryakıt istasyonu sahibi olduğu belirlenen zanlılardan İ.K'nin, Muğla'da kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili yakalanıp tutuklanan Hasan B'nin ise örgütün elebaşı olduğu iddia edildi.

Yakalanan şüpheliler, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, cezaevi müdürü M.Ç'nin rüşvet karşılığında örgüt elebaşı Hasan B'ye cezaevinde daha iyi şartlar sunduğu, onun talebi doğrultusunda cezaevinde bulunan diğer şebeke üyelerini istediği koğuşlara yerleştirmesini sağladığı ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında, firari 9 zanlının arandığı öğrenildi.