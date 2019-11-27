ADANA - Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana, Ankara ve Mersin'de 26 FETÖ şüphelisine yönelik operasyon düzenledi.
Görevden ihraç edilmiş eski polisler ile askeri ve polis okulu öğrencilerinden sorumlu ağabeylerin arasında bulunduğu zanlılara yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli aranıyor.