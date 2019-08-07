Gülnar'da trafik denetimleri Mersin'in Gülnar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.İlçeyi Silifke'ye bağlayan yolda jandarma ekipleri ile trafik polislerince Kurban Bayramı öncesinde kontrol noktası kuruldu. Yorgun olan sürücülerden dinlenmelerini isteye