MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde polis ve jandarma ekipleri trafik denetimi yaptı.
İlçeyi Silifke'ye bağlayan yolda jandarma ekipleri ile trafik polislerince Kurban Bayramı öncesinde kontrol noktası kuruldu.
Yorgun olan sürücülerden dinlenmelerini isteyen ekipler, emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulundu.
Ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Gülnar Kaymakamı Mustafa Ayvat da denetimleri inceleyerek, sohbet ettiği vatandaşlardan kurallara uymalarını istedi.