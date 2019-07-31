MERSİN (AA) - Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, ilçenin iklim şartlarına uygun olan lavantanın yaygınlaştırılması için sempozyum düzenleyeceklerini belirtti.

Ünüvar, Bardat yaylasında deneme amaçlı olarak 1,5 dönüm araziye ekilen lavanta bahçesini gezdi.

İncelemelerinin ardından açıklamada bulunan Ünüvar, lavantayı önemli bir alternatif tarım ürünü olarak gördüklerini belirterek, lavanta, tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine uzmanların katılımıyla sempozyum düzenleyeceklerini aktardı.

Ünüvar, bitkinin, ilçe iklimine uygun olduğunu vurgulayarak, "Lavanta, su ve fazla bakım gerektirmemesi sayesinde maliyetinin düşük olması, bitkiden dekar başına 15 kilogram bal almanın mümkün olması, kozmetik sektöründe kullanılması ve turizm açısından önemli olması sebebiyle ilçemize katkı sunabilecek alternatif bitkilerin başında gelmektedir." dedi.



