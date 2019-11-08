Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde sunulacak yenilikleri müjdeledi

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: - "Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde bir sonraki sınıfa geçen en başarılı öğrenciler Sabancı Üniversitesi'nde yaz okuluna gitmeye hak kazanacak" - "Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde hazırlık sınıfı oluşt

Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde sunulacak yenilikleri müjdeledi
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde bir sonraki sınıfa geçen en başarılı öğrencilerin Sabancı Üniversitesi'nde yaz okuluna gitmeye hak kazanacağını belirterek, "Ayrıca Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde hazırlık sınıfı oluşturulması için girişimler başlatıldı." açıklamasını yaptı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen 9. Sınıflar Rozet Takma Töreni, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Lise eğitimlerine yeni başlayan öğrencilerin aileleri ile mezunlarının da katıldığı törende, Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ne yeni başlayan 9. sınıf öğrencilerine okula aidiyet duygusunu desteklemek için rozetleri takıldı.

Açıklamada törende yaptığı konuşmaya yer verilen Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, öğrencilerin akademik ve sosyal alanlardaki gelişimini desteklemek ve okul başarısını daha da üst sıralara taşımak için okul yönetimi ile çalıştıklarını ifade etti.

Eğitimi her zaman ilk sıraya koyan, gençlerin başarılarının teşvik ve takdir edilmesine inanan Sakıp Sabancı'nın başlattığı eğitim ödüllerine yenilerini eklediklerini aktaran Sabancı, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde bir sonraki sınıfa geçen en başarılı öğrenciler Sabancı Üniversitesi'nde yaz okuluna gitmeye hak kazanacak. Ayrıca Sabancı Üniversitesi ile bu yıl imzalanan iş birliği protokolüyle lisemizin öğrencileri üniversitenin imkanlarından yararlanarak projeler gerçekleştirebilecek. Tüm bunların yanı sıra Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nde hazırlık sınıfı oluşturulması için girişimlerin başlatıldığını da memnuniyetle duyurmak isterim. Yabancı dilin, bilim ve teknolojide ilerleme için olmazsa olmaz olduğu günümüzde bu girişimin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz."

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nin Türkiye'nin sayılı anadolu liselerinden biri olduğunu vurgulayan Sabancı, "Okulumuz hem akademik hem de sosyal alanlardaki başarıları ile İstanbul'daki okullar arasında üst sıralarda yer alıyor. Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nin gelecek 5 yılda İstanbul'daki ilk 5 anadolu lisesi arasında olmasını hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.


- "Mutluluk sadece hedeflere ulaşmak ve para kazanmak değildir"


Güler Sabancı, mutluluğun sadece hedeflere ulaşmak ve para kazanmak olmadığını vurgulayarak, "Mutluluk kendinizi iyi yetiştirmek, kendinizden memnun olmak, ailenizle iyi ilişkiler kurmak, ailenize ve ülkemize fayda getirmektir. Hepinizin faydalı işler yaparak dünyaya fayda getirmenizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Okulda ve hayatta başarılı ve mutlu bireyler olmaları için gençlerin Okul İklimini İyileştirme Projesi ile destekleneceğini belirten Sabancı, bu projeyle gençlerin sosyal ve duygusal gelişiminin destekleme çalışmalarının yürütdüğünü bildirdi.

Sabancı, gençlerin bilim ve ilimin yanı sıra sosyal ve duygusal alanda da gelişiminin önemine dikkati çekerek, bu dengeyi iyi kuranların hayatta başarılı olduğunu dile getirdi.

Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'nden ilk üçe girerek mezun olan öğrenciler, Sakıp Sabancı'nın gençleri teşvik etmek amacıyla başlattığı "Eğitim Ödülleri" kapsamında, toplamda 50 Cumhuriyet altını karşılığı Türk lirasıyla ödüllendiriliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda en yüksek puanla üniversiteye yerleşen üç öğrenciye lisans öğrenimleri süresince "Sakıp Sabancı Başarı Bursu" verilecek.

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