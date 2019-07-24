Groupe PSA, 2019’un ilk yarısını yüksek karlılıkla kapattı

- Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares: - "Otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanmasına ve bir sonraki teknolojik zorlukları benimsemeye hazırız"

Groupe PSA, 2019’un ilk yarısını yüksek karlılıkla kapattı
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL (AA) - Groupe PSA’nın tekrar eden faaliyet kar marjı yılın ilk yarısında 2018 yılının ilk yarısına kıyasla 0,9 puan artışla yüzde 8,7'ye yükseldi.

Bünyesinde Peugeot, Citroën, DS, Opel ve Vauxhall olmak üzere beş otomobil markası bulunduran Groupe PSA açıklamasına göre, grup, yılın ilk yarısında 38,3 milyar avro grup geliri elde etti. Grup gelirleri 2018’in ilk yarısına göre yüzde 0,7 azalarak 38,340 milyon avro olarak gerçekleşti.

Otomotiv bölümü gelirleri, 2018 yılının ilk yarısına kıyasla yüzde 1,1 düşüşle 30,378 milyon avro seviyesinde kayıtlara geçti. Otomotiv bölümü gelirlerine ürün karışımı ve fiyatı, ortaklara yapılan satışlar, döviz kurlarının olumsuz etkisi, hacimler ve ülke dağılımları etki etti.

Grup tekrarlayan faaliyet gelirleri yüzde 10,6 artışla 3,338 milyon avro, otomotiv tekrarlayan faaliyet gelirleri de yüzde 12,6 artışla 2,657 milyon avro oldu. Kur dalgalanmasının olumsuz etkisine karşın söz konusu yüzde 8,7'lik yüksek karlılık seviyesine, olumlu ürün karışımı ve daha düşük maliyetler sayesinde ulaşıldı.

Grup tekrar eden faaliyet kar marjı 2018 yılının ilk yarısına kıyasla 0,9 puan artışla yüzde 8,7'ye yükselirken, grubun 2018 yılının ilk yarısında eksi 750 milyon avro olan tekrar etmeyen faaliyet gelir ve giderleri eksi 847 milyon avro olarak gerçekleşti. Grubun 2018 yılının ilk yarısında eksi 218 milyon avro olan net finansal giderleri eksi 166 milyon avroya geriledi.

Yılın ilk yarısında konsolide net kar 2,048 milyon avroya ulaşarak, 2018 yılının ilk yarısına kıyasla 335 milyon avro artış gösterdi. Net kar, grup payı, 2018 yılının ilk çeyreğine göre 351 milyon avro artışla 1,832 milyon avro oldu.

Groupe PSA, aynı zamanda Banque PSA Finance ile finansman alanında ve Faurecia aracılığıyla otomotiv ekipmanları alanında da faaliyet gösteriyor.

Banque PSA Finance, yüzde 0,6 artışla 513 milyon avro tekrarlayan faaliyet geliri bildirirken, Faurecia tekrar eden faaliyet geliri yüzde 1,2 düşüşle 634 milyon avro oldu. Üretim ve satış şirketlerinin serbest nakit akışı 1,599 milyon avro olurken otomotiv bölümü 2,287 milyon avro nakit akışı sağladı.

Bağımsız satıcılar ve ithalatçılar dahil toplam envanter 30 Haziran 2018 ile aynı seviyede olmak üzere 30 Haziran 2019'da 659 bin araç olarak gerçekleşti. Üretim ve satış şirketlerinin net finansal durumu, Uluslararası Finans Raporlama Standardı (UFRS) 16 etkisi ve Faurecia’nın Clarion'u devralması sonrası 30 Haziran 2019 tarihinde 7,906 milyon avro olarak gerçekleşti.

2019 yılında otomotiv pazarının Avrupa'da yüzde 1, Latin Amerika'da yüzde 4, Çin'de yüzde 7 daralma yaşayacağını ve Rusya'da yüzde 3 büyüyeceğini öngören grup, 2019-2021 dönemi için otomotivde ortalama yüzde 4,5'in üzerinde tekrar eden işletme marjı hedefi belirledi.


- "Stratejik plan uygulamalarımıza odaklandık"


Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Groupe PSA Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Tavares, "Stratejik plan uygulamalarımıza odaklanmamız sayesinde, yılın ilk yarısında yüksek nakit akışı ve tekrar eden faaliyet marjı elde ettik. Otomobillerin elektrikle geleceğe hazırlanmasına ve bir sonraki teknolojik zorlukları benimsemeye hazırız. Çevikliğimiz ve uyumlu yönetim ekibimiz, 'Push to Pass' planının hedeflerine ulaşmak için temel varlıklar olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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