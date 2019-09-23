Grip, astım hastalarının hayatını tehdit ediyor

HÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu, "Astım hastaları, grip hastalığını daha ağır geçirebilir, özellikle orta ve ağır şiddette astımı olanlar risk altındadır." dedi.

Grip, astım hastalarının hayatını tehdit ediyor
0
Isparta Düğün Salonları

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Erişkin Alerji İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Çelebioğlu, gribin özellikle astım hastalarında ataklara yol açabildiğini ve solunum yetmezliğine bağlı ciddi sonuçlar doğurabildiğini söyledi.

Doç. Dr. Çelebioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsimin değişmesiyle grip vakalarının görülmeye başlanacağını belirterek, virüsün yol açtığı gribin solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu, burun, boğaz, akciğerler gibi solunum yollarını etkilediğini belirtti.

Gribin soğuk algınlığı ya da nezleden farklı olarak daha ağır şikayetlerle kendini gösterdiğine dikkati çeken Çelebioğlu, "Aniden başlayan ateş, baş ağrısı, bitkinlik, öksürük, boğaz ağrısı, burunda tıkanıklık ve vücut ağrıları olur." dedi.

Aşının olası salgınları, hastalığı ve hastalığa bağlı gelişebilecek komplikasyonları önleyecek, en etkili yöntem olduğunu vurgulayan Çelebioğlu, "Grip virüsü sürekli şekil değiştirdiği için her yıl aşının içeriği de değişmektedir. Grip aşıları güvenli ve etkilidir. Her yıl bir önceki mevsim en çok rastlanan grip virüslerinin türlerine göre yeniden hazırlanır. Aşı sadece gripten koruduğu için diğer virüslerle olan enfeksiyonlara karşı etkisizdir." bilgisini verdi.

"Grip, astım hastalarında ataklar geçirilmesine neden olabilir"

Herkesin grip olabileceğine ancak yaşlılar, küçük çocuklar, gebeler ve eşlik eden başka hastalıkları olanların grip hastalığını daha ağır geçirebildiğine vurgu yapan Çelebioğlu, "Aşının yaşlılarda grip nedeniyle hastaneye yatışları, zatürre ve ölüm riskini azalttığı bilinmektedir." dedi.

Orta ve ağır şiddette astımı olan hastalarda nefes darlığında artışla ortaya çıkan atakların grip nedeniyle tetiklenebileceğinin altını çizen Çelebioğlu, astım ataklarını kontrol altına alabilmek için tetikleyici etkenlerin önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Çelebioğlu, astım hastaları için gribe yakalanmanın ciddi bir risk olduğuna işaret ederek, "Astım hastaları, grip hastalığını daha ağır geçirebilirler ve özellikle orta ve ağır şiddette astımı olanlar risk altındadır. Grip, hastalarda ataklar geçirilmesine ve solunum yetmezliğine yol açarak hayatı tehdit edebilir." uyarısında bulundu.

Astım hastaları için grip aşısının önemine dikkati çeken Çelebioğlu, "Astım hastaları için gribe bağlı komplikasyonlardan korunmada en etkili yol grip aşısı yaptırmaktır. Bu grup astım hastalarına her yıl grip mevsimi başlamadan grip aşılarını olmalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

"Hiçbir zaman aşılanmak için geç değildir"

Aşının koruyucu etkisi yapıldıktan 2-3 hafta sonra ortaya çıkacağı için her yıl grip mevsimi başlamadan önce yaptırılması gerektiğini dile getiren Çelebioğlu, bunun için ideal dönemin ekim, kasım ve aralık ayları olduğunu belirtti.

Çelebioğlu, "Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 18-64 yaş arasındaki sağlıklı insanlarda aşı yüzde 60 koruyucudur. Aşı canlı virüs içermediğinden grip kapma riski yoktur. Her yıl grip aşısı kampanyaları ekim-kasım aylarında yürütülür ancak hiçbir zaman aşılanmak için geç değildir." ifadelerini kullandı.

Grip aşısı uygulanan yerde ağrı, şişlik, kızarma, morarma ve sertleşme gibi lokal reaksiyonlar ve ateş, kırgınlık, titreme, yorgunluk, baş, eklem ve kas ağrılarının görülebildiğini anlatan Çelebioğlu, bu belirtilerin kısa sürede düzeleceğini söyledi. Çelebioğlu, "Aşı 50 yıldan daha uzun süredir kullanılmaktadır, milyonlarca kişiye uygulanmıştır ve genellikle güvenilirdir. Her yıl aşı lisans verilmeden önce sağlık otoriteleri tarafından dikkatle incelenmektedir." diye konuştu.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji Kamp Kuruyor!
Araçtan in, bisiklete bin
Isparta merkezde planlı elektrik kesintisi
Eğirdir Belediye Başkanı Gök. yeniden görevi başında
Binlerce TL cepte kalacak! Büyük indirim bugün başlıyor
Isparta SDÜ Hastanesinde Başhekim değişti
Isparta'da bisiklet akrobasi gösterisi
Çünür Kavşağı trafiğe açıldı
Isparta Ülkü Ocakları Bayrak Değişimi
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandı
TED Isparta Koleji projelerini hayata geçiriyor
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler
GÜNCELLEME - Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Lavanta Kokulu Köy Kuyucak rekor ziyaretçiye ulaştı
BURDUR'UN GÜZELLİKLERİNDEN KARELER....BİN 566 FOTOĞRAF YARIŞTI
Milletvekili Özel'den SDÜ ziyareti
Isparta'da SOKÜM olağan toplantısı düzenlendi
Isparta'da Silajlık Mısır Tarla Günü Düzenlendi
Burdur Gölü'ne dikkat çekmek için yamaç paraşütü ile uçtular
Isparta'da FETÖ/PDY Operasyonu!
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen Aşure dağıttı
Aranan şahıslar Isparta'da yakalandı
Bir gülümsemenin hayat değiştirdiği bir dünyadayız
Isparta'da operasyon! tarihi eserler ele geçirildi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
ısparta çiğ köfteısparta perdeted kolejiIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıısparta mobilyaiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldüIsparta'da elektrik akımına kapılan işçi öldü20 Eylül 2019
ISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAKISPARTA'DA BU KURUMDA 480 KİŞİ İŞE ALINACAK17 Eylül 2019
ISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİISPARTA'NIN BOYA MERKEZİ DURAL YAPI MALZEMELERİ16 Eylül 2019
Isparta'nın "fahri trafik polisi" AbbuşIsparta'nın "fahri trafik polisi" Abbuş19 Eylül 2019
Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!Isparta'da Ayhan Usta Çiğköftecisinden şok kampanya!18 Eylül 2019
Isparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölüIsparta’da minibüs ile tarım aracı çarpıştı: 1 ölü18 Eylül 2019
GOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAKGOL KRALI ISPARTA SPOR'DA OYNAYACAK16 Eylül 2019
Eğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatıEğirdir'de bungalov evlerde barınma fırsatı18 Eylül 2019
YALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDIYALTSO YENİ HİZMET BİNASININ TEMELİ ATILDI16 Eylül 2019
Isparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetlerIsparta Gözde Balık Evi mutfağından muhteşem lezzetler20 Eylül 2019
ISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSUISPARTA İŞKUR'DAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ DUYURUSU19 Eylül 2019
Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 2019Isparta'da 19 Eylül Gaziler Günü 201919 Eylül 2019
Isparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltıIsparta’da uyuşturucu şebekesine operasyon: 17 gözaltı17 Eylül 2019
LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ LAVANTA KOKULU KÖY SAKİNLİĞE BÜRÜNDÜ19 Eylül 2019
Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramıIsparta Orman Bölge Müdürlüğünden Aşure İkramı19 Eylül 2019
Isparta'da seyir halindeki otomobil yandıIsparta'da seyir halindeki otomobil yandı21 Eylül 2019
Isparta'da Gözde Balık tezgahları coştuIsparta'da Gözde Balık tezgahları coştu18 Eylül 2019
ISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASIISPARTA ROYAL RESTAURANT'TAN BEYTİ SARMASI18 Eylül 2019
Isparta'da Trafik KazasıIsparta'da Trafik Kazası20 Eylül 2019
Isparta'da Prostat Kanseri ile ilgili önemli açıklamaIsparta'da Prostat Kanseri ile ilgili önemli açıklama17 Eylül 2019