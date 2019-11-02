



İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul'un düzenlediği Vodafone 41. İstanbul Maratonu "İstanbul senin, durma koş" sloganıyla yarın koşulacak.

Anadolu yakasından start alıp Avrupa yakasında son bulacak, dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan organizasyon, maraton (42 kilometre 195 metre), 15 kilometre koşusu ile 8 kilometrelik halk koşusu kategorilerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca tekerlekli sandalye yarışı da bu yıl yapılmaya devam edecek. Geride kalan yıllarda yapılan 10 kilometre yarışı ise bu yıl yapılmayacak.

İstanbul Maratonu, 2012 yılından bu yana Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından açıklanan "altın maratonlar" listesinde bulunuyor.





- 140 bine yakın kişi koşacak







Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na bu sene 106 ülkeden yaklaşık 140 bin kişi katılacak.

Yaklaşık 37 bin kişinin çipli koşularda yer alacağı organizasyonda, 100 bin civarında kişinin de halk koşusuna katılması bekleniyor.

Maratonun 15 kilometre parkuru ise 33 bin çipli koşucunun katılımıyla "Türkiye’nin en çok sporcu ile koşulan yol yarışı" unvanını almaya hazırlanıyor.







- 58 elit atlet katılacak





Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda 58 elit atletin koşacağı bildirildi.

Erkeklerde son 4 yılın şampiyonları kıyasıya bir mücadele verecek. 2015'te Kenyalı Elias Kemboi Chelimo, 2016'da Kenya asıllı Azerbaycanlı atlet Evans Kiplagat, 2017'de Fransa'yı temsil eden Abraham Kiprotich, 2018'de Kenyalı Felix Kimutai birincilik ipini göğüslemişti. Bu 4 isim, yarın bir kez daha şampiyon olmak için koşacak.

Kadınlarda ise geçen yıl üçüncülüğü elde eden Etiyopyalı atlet Fatuma Sado ile beşinci olan milli atlet Elvan Abeylegesse, maratonun favorileri olarak gösteriliyor.





- Parkurlar





Organizasyon kapsamında düzenlenecek yarışların startı, Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden verilecek.

42,195 kilometrelik maratonun startı saat 09.00'da verilecek. Köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek sporcular, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

Saat 09.15'te başlayacak 15 kilometre koşusunda atletler, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek ve sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında bulunan bitiş noktasına varacak.

Saat 09.45'te Altunizade Köprüsü altından başlayacak halk koşusunda da vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek. Sekiz kilometrelik halk koşusu, Dolmabahçe'deki Vodafone Park önünde son bulacak.

Organizasyonda tekerlekli sandalye yarışının startı da saat 08.45'te verilecek.





- Ödüller





Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda dereceye giren sporculara 306 bin dolar ödül dağıtılacak.

Maraton genel klasmanında erkekler ve kadınlarda ilk 8'e giren sporcular, sırasıyla 50 bin, 25 bin, 15 bin, 7 bin, 5 bin, 3 bin, 2 bin ve bin dolar ödül alacak.

Bu kategoride Türk sporcu tasnifi için toplam 264 bin lira para ödülü belirlenirken, ilk 5'e giren erkek ile kadın atletler, sırasıyla 50 bin, 35 bin, 20 bin, 15 bin ve 12 bin lira ödül elde edecek. Ayrıca maratonda tekerlekli sandalye tasnifi için toplam 75 bin lira ödül dağıtılacak.





- Mobil tavşan atlet uygulamasına devam





İstanbul Maratonu'nda koşacak elit atletlerin her kilometrede geçiş sürelerini gösteren mobil tavşan atlet uygulaması bu sene de kullanılacak.

Maratonda yer alacak elit atletlerin hedef koşu derecelerinin yarış öncesinde yükleneceği sistem araçları, sporcuların önünde ilerleyecek. Atletler, her kilometredeki derecelerini bu araçtan görebilecek.

Kendi performansını ile hedeflediği sürenin ne kadar önünde veya gerisinde olduğunu gören sporcular, temposunu düzenleme imkanına sahip olacak.

Alman Profesör Helmut Winter tarafından koordine edilecek bu sistem sayesinde geçtiğimiz sene Berlin Maratonu'nda dünya rekoru kırılmasının temelini hazırlanmıştı.





- Bağış rekoru bekleniyor





41. İstanbul Maratonu'nda önemli bir yardımseverlik kampanyasına da imza atılacak.

Sivil toplum kuruluşlarının bağış toplayabilmeleri için en etkili ve kolektif faaliyetlerden biri haline gelen maratonda toplam bağış tutarının 15 milyon liraya ulaşması hedefleniyor.

Rekor bağış miktarına geçen yıl ulaşılmış ve 12 milyon 172 bin 597 lira bağış toplanmıştı.





- İlk kez patenli koşu gerçekleştirilecek





İstanbul Maratonu'nda, bu yıl ilk kez patenli koşu da yapılacak.

İki ayrı kategoride düzenlenecek ve ilk kez denenecek patenli koşu, test sürüşü niteliğinde gerçekleşecek. Toplamda 300 kişinin katılacağı patenli koşu, 16 yaş ve üstü katılımcılar için 15 kilometre, 18 yaş ve üstü katılımcılar için ise 36 kilometre kategorilerinde olacak.

Patenli koşu 15 kilometre kategorisi güzergahı Beşiktaş'tan başlayarak sahil boyunca devam edecek. Gülhane Parkı önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönecek sporcular Vodafone Park'ın önüne ulaşarak parkuru tamamlayacak.

36 kilometre kategorisi sporcuları ise 15 kilometre ile aynı yerden start alacak. Sahil şeridini takip ederek Galata Köprüsü, Sirkeci, Yenikapı, Ataköy'ü geçecek sporcular, Yeşilköy'deki maratonun dönüş yeri olan Hava Harp Okulu önünde bulunan trafik ışıklarından geriye dönerek Vodafone Park'ın önündeki bitiş çizgisine ulaşacak.





- Vodafone'dan atık geri dönüşümü hamlesi





Organizasyonun isim sponsoru Vodafone, maratonun tanıtımı ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık bin 500 metrekare vinil malzemeyi toplayarak geri dönüşümlü çantalar yaptırmak üzere "çöp(m)adam" projesine bağışlayacak.

Vodafone, maraton kapsamında, çevreye daha duyarlı bir nesil yetiştirmek amacıyla çalışanlarının çocuklarıyla katılabileceği bir farkındalık etkinliği de düzenleyecek.

Yaklaşık 100 Vodafone çalışanı, çocuklarıyla maratonda hem koşacak hem de plastik atıkları toplayacak.

Dünyada karbon ayak izini azaltma hedefini yansıtmak üzere "Koş, iz bırakma" mottosuyla gerçekleştirilecek etkinlikte, Vodafone çalışanları ve çocukları, parkur boyunca toplayacakları plastik atıklarla, özellikle denizlerdeki plastik kirliliğine dikkati çekecek. Toplanan atıklar, parkur sonunda ayrıştırılarak geri dönüşüm tesislerine gönderilecek.





- Yollar kapanacak





Vodafone 41. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü dahil tüm parkur güzergahı ve bağlantılı tüm yollar, yarın saat 03.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Metrobüs seferleri ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden yapılacak.

Maraton katılımcıları, göğüs numaralarını göstererek İETT otobüsleri, raylı sistem, vapur ve deniz otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Maraton ve 15 kilometrelik yarışlara katılacak sporcuları köprüye taşıyacak otobüsler, Taksim ve Sultanahmet Meydanı'ndan 07.00-07.30 saatlerinde hareket edecek.

Halk koşusu sporcularını start noktasına taşıyacak otobüsler ise Mecidiyeköy'den 07.00-08.00 saatleri arasında kalkacak.



