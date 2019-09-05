GRAFİKLİ - 96 günde 161 kişi boğuldu

Yurt genelinde yüzmek için girdikleri deniz, havuz, gölet, ırmak, baraj ve su kanalları gibi yerlerde 96 günde 61'i çocuk 161 kişi yaşamını yitirdi - En fazla boğulmanın yaşandığı denizlerde 72, göletlerde ise 28 kişi hayatını kaybetti

GRAFİKLİ - 96 günde 161 kişi boğuldu
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Isparta Düğün Salonları

HATAY - SALİM TAŞ - Türkiye genelinde girdikleri deniz, havuz, gölet, baraj ve sulama kanalı gibi yerlerde alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 96 günde 61'i çocuk 161 kişi boğuldu.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, deniz, havuz, göl, gölet, nehir ve baraj ile su kanallarında alınan tüm önlemlere ve yapılan uyarılara rağmen bu yaz mevsiminde de istenmeyen boğulma olayları yaşandı.

Ülke genelinde 1 Haziran- 4 Eylül tarihleri arasında 46 ilde meydana gelen 141 boğulma vakasında 61'i çocuk 161 kişi hayatını kaybetti.

- Denizlerde 15'i çocuk 72 kişi yaşamını yitirdi

En fazla boğulma vakası denizlerde yaşandı.

Denizlerde 3'ü Suriyeli 15 çocuğun yanı sıra Rus, Polonya, Almanya, Kazakistan ve Gürcistan uyrukluların da arasında yer aldığı 72 kişi yaşamını yitirdi.

Göletlerde 19'u çocuk 28 kişi, barajlarda 8'i çocuk 24 kişi, sulama kanalında 3'ü çocuk 5 kişi, havuzlarda 3'ü çocuk 8 kişi, nehirlerde 13'ü çocuk 24 kişi hayatını kaybetti.

Boğulma olaylarının en fazla yaşandığı iller ise Antalya, Samsun, İstanbul ve Adana oldu. Antalya'da 17, Samsun'da 13, İstanbul'da 11 ve Adana'da 7 kişi boğuldu.

- Polis çocukları sulama kanalından çıkarıp havuza götürdü

Yurt genelinde birçok ilde boğulma vakalarına karşı çeşitli tedbirler alındı.

Adana'da polis, sulama kanallarına giren çocukları boğulma tehlikesi ile karşılaşmamaları için çevredeki yüzme havuzlarına yönlendirdi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bağatur Bulvarı üzerinde yaptığı uygulamada, sulama kanalında yüzen çocukları sudan çıkarak bilgilendirme yaptı.

- Bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Kocaeli'nin mavi bayraklı plajlarında 2005 yılından bu yana vatandaşların güvenli bir şekilde denize girebilmesi için görev yapan İtfaiye Daire Başkanlığı Su Kazalarını Engelleme Merkezi cankurtaran ekipleri, bu yıl deniz sezonunun başından bugüne toplam bin 495 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle teyakkuz halinde çalışan Sakarya'daki cankurtaranlar ise akıntıya yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019 Güvenli Sahil Projesi kapsamında, yaz aylarında hareketlenen plajları ile dikkat çeken Atakum sahilinde vatandaşlara rip akıntısı, diğer adıyla "çeken akıntı"yla ilgili broşür dağıttı.

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