Gözleme satarak cami yaptırıyorlar

- Antalya'da aralarında engellilerin de bulunduğu 70 kadın, dört yıldır gözleme yapıp satarak mahalle camisinin yapım masraflarını karşılıyor - Ayşe Taşar: - "Vücudum engelli ama ellerim sağlam. Gözleme pişiriyorum, hamur açıyorum. Yeter ki bir yardım

Gözleme satarak cami yaptırıyorlar
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Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da aralarında engellilerin de bulunduğu 70 kadın, hazırladıkları gözlemeleri eşlerinin de desteğiyle satarak mahallenin camisini yaptırıyor.

Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Uhud Camisi'nin kentsel dönüşüm nedeniyle birkaç yıl önce yıkılmasına karar verildi. İki yol ortasında kalan caminin yeniden yapılmasına katkıda bulunmak isteyen kadınlar, evlerinden getirdikleri malzemelerle gözleme yaparak mahalle aralarında satmaya başladı.

Elde edilen gelirle Uhud Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneğince 2016'nın nisan ayında yeni caminin temelleri atıldı. Dernek başkanı ve mevcut caminin imam hatibi Hüseyin Erdem öncülüğünde, caminin zemin katına kadınların gözleme yapabileceği bir bölüm oluşturuldu.

Caminin tamamlanması için, aralarında iki engelli çocuğunu evde bırakan, engelli olduğu için tekerlekli sandalyeyle gelen, yaşlı olduğu için bastonuyla yürüyen kadınların da bulunduğu 70 ev hanımı, her cuma sabah ezanıyla yola koyuluyor.

Sabahın ilk ışıklarında gözleme yapmaya başlayan kadınların tek amacı, mahallelerini camiye kavuşturmak.

Özenle hazırlanan gözlemeler, dört yıldır kadınların eşleri tarafından farklı camilerde cemaate satılıyor. Elde edilen gelirle caminin üçte ikisi, yaklaşık 1,5 milyon lira harcama yapılarak bitirildi. Caminin tamamlanabilmesi için 2 milyon lira daha gerekiyor.

Kadınlar ve engelliler için özel bölümler, kuran kursları, internet, çay içme ve kitap okuma bölümleri bulunan, Selçuklu mimarisiyle inşa edilen camide, iki bin kişi aynı anda namaz kılabilecek.

- "Herkes canla başla çalışıyor"

Gözleme yapan kadınlardan Zeliha Batık (43), AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızını hastaneye götürürken tesadüfen gözleme yapan kadınları gördüğünü, ardından kendisinin de hayır kervanına katıldığını söyledi.

Huzurlu ortamda yorgunluklarını unuttuklarını ifade eden Batık, "Burada büyük amcalar, teyzeler canla başla çalışıyor. Bizim de bir tuğlamız olsun bu camide dedik. İşi gücü bırakıp her hafta yardıma geliyoruz. Çocuklarımız burada dini eğitimlerini alacak, biz ibadetlerimizi yapacağız." dedi.

Rusya'dan Kepez'e yerleşen İsaybe Mahtebe ise caminin yapımına katkısı olması için kadınlarla dayanışma içinde çalıştıklarını aktardı.

Bastonuyla gele 61 yaşındaki Hatice Saldıran, ilk başladıklarında herkesin evinden ununu, peynirini, yağını getirdiğini, gözlemeleri eşlerinin sattığını söyledi.

İki engelli çocuğu olan Güllü Alkanoğlu ise camilerinin bir an önce tamamlanması için yardımseverlerden destek beklediklerini belirterek, "Bismillah dedik başladık, Gözleme yaparak cami inşa ediyoruz. Umudumuzu hiç kaybetmedik." dedi.

Engelli olan Ayşe Taşar, yatalak eşini kaybettiğini, para vererek katkıda bulunamadığı için gözleme yaparak camiye destek olmaya çalıştığını dile getirdi.

Camiyi bitirmeye kararlı olduklarını vurgulayan Taşar, "Vücudum engelli ama ellerim sağlam. Gözleme pişiriyorum, hamur açıyorum. Yeter ki bir yardımım olsun." ifadelerini kullandı.

- "Gözlemeyle cami mi yapılır' dedim ama..."

Dört yıldır gözleme yapan Havva Davran, "Gözleme açarak cami yaptıracağız dediler. Gözlemeyle cami mi yapılır dedim ama yanılmışım. Soğukta, yağmurda hiç aksatmadım. Yaptıkça, gözlemeler satılmaya başlayınca şevkle inanmaya başladım. Komşularımı da çağırdım. Şükür camimizin kaba inşaatı bitti." diye konuştu.

Habibe Kandemir, şaka olarak başlayan işin gerçeğe dönüştüğünü, bir kolu sakat olmasına rağmen gözleme pişirdiğini söyledi.

- "Gözleme satarak yapılan ilk cami"

İl Müftüsü Osman Artan, camilerin normalde hayırseverlerin yardımıyla ya da camilerden toplanan yardımlarla yapıldığını, ilk defa gözleme yapılarak cami inşa edildiğini vurguladı.

"Uhud Camisi'nin yapılış hikayesi çok farklı. Kadınlarımızın yaptığı gözleme parasıyla bu cami yapılıyor. " diyen Artan, bu olayın örnek olacağını bildirdi.

Dernek başkanı Hüseyin Erdem ise gözleme yapıldığını duyan herkesin yardıma koştuğunu belirterek, "Gözlemeleri ayranla 5 liradan satıyoruz. Yardım amaçlı olduğunu duyan hayırseverler yüksek meblağlar ödeyerek, gözleme alıyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kepez Müftüsü Metin Arcaklıoğlu da buranın "yaşayaşan bir cami" olacağını, herkesin alın terinin, emeğinin olduğunu anlattı.

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