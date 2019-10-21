ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Antalya Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (ASMEK) birim sorumlusu olarak çalışan ve yerel seçimler sonrası Elmalı ilçesinden Akseki ilçesine görevlendirilen Hacer Güzeloğlu, bugün eline ulaşan tebligatla Gündoğmuş ilçesine görevlendirildi.

Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 31 Mart'ta yapılan yerel seçim öncesi ASMEK Birim Sorumlusu olarak Elmalı ilçesinde görev yaptığını söyledi. Seçim sonrası yönetimin değişmesi nedeniyle kendisinin Akseki ilçesine gönderildiğini dile getiren Güzeloğlu, yaklaşık 6 aydır Akseki'de görev yaptığını belirtti.

Yaptıkları saha çalışmasıyla vatandaşların kurslara katılımını sağladıklarını anlatan Güzeloğlu, seçimlerden sonra yapılan görevlendirmeyle Akseki'ye giderek burada yeni bir düzen kurduğunu anlattı.

Ancak bugün Gündoğmuş ilçesinde görevlendirildiğini bildiren tebligat yazısının eline ulaştığını aktaran Güzeloğlu, "Bugün doğum günüm. Elime ulaşan bu haber doğum günü süprizi oldu. Büyükşehir Belediyesi, 6 ayda ikinci kez görev yerimi değiştiriyor, beni istifa etmeye zorluyor." diye konuştu.

Görev yeri değişikliğinde gerekçe olarak personel fazlalılığı gösterildiğini ifade eden Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Asıl neden bu değil, yerel seçimde CHP ile birlikte hareket etmeyenleri yerinden ediyorlar. 6 ay önce Elmalı'dan Akseki'ye gelmiştim, kendime yeni bir düzen oluşturmuştum. Şimdi bana 'Gündoğmuş'a git' diyorlar. Gideceğim, sıfırdan orada bir düzen kuracağım. Antalya'nın her köşesinde çalışmaya hazırım. İstifa etmeyeceğim. Gündoğmuş'a da giderek görevimi yapmayı sürdüreceğim."

Kendisi gibi bir kişinin daha isteği dışında görev yerinin değiştiğini ve istifaya zorlandığını öne süren Güzeloğlu, "Akseki'de görev yapan, burada düzenini kuran Hasan Küçükbaş arkadaşımızı Antalya'nın diğer bölgesindeki Kalkan'a sürdüler. Bir süre ailesinden ayrı kalan arkadaşımız istifa etmek zorunda kaldı. Kendisini Aksekililere sevdiren arkadaşımızın ilçeden ayrılmasına gerek ilçe halkı tarafından gerekse meslektaşlarımız tarafından tepki gösterildi." şeklinde konuştu.

Güzeloğlu, ASMEK'teki personel görevlendirilmelerinde siyasi davranıldığını ileri sürerek, bu görevlendirmelerde iş yoğunluğunun baz alınması gerektiğini savundu.























