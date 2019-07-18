"Göksun bütün yolların kavşağı haline gelecek"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun doğu-batı aksında önemli yollardan biri olacağını bildirdi.

Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve beraberindekilerle, Göksun-Kahramanmaraş kara yolu üzerinde yapımı süren tünellerde incelemede bulundu.

Proje Müdürü Tahir Erden'den çalışmalar hakkında bilgi alan Ünal, burada işçilerle de sohbet etti.

Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da önem verdiği Kahramanmaraş-Göksun arasındaki tünellerden 6'sının tamamlanıp halkın hizmetine sunulduğunu belirtti.

Şu anda 5 tünelin daha yapımının sürdüğünü ifade eden Ünal, şunları kaydetti:

"İnşallah bunların da bitmesiyle beraber ki 2019 sonunda tamamlanacak, Kahramanmaraş-Göksun arası yaklaşık 20 kilometre kısalmış oluyor. Biz her şeyden önce Sayın Genel Başkanımıza, Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu yola yaklaşık 2,5 katrilyona yakın para aktarıldı. Bu yolun bitmesiyle birlikte Türkiye çok önemli bir aksa kavuşacak. Özellikle Kahramanmaraş-Kayseri ve Ankara ulaşımında daha güçlü bir hat, daha çok kullanılan bir aks oluşturmuş olacak. 2019'un sonu itibariyle inşallah bu 5 tünel de kullanıma girecek. İnşallah hepsini beraber açacağız. Kahramanmaraş-Göksun kara yolu, doğu-batı aksında önemli yollardan bir tanesi haline gelecek. Göksun açısından burası çok önemli çünkü Karadeniz-Akdeniz doğrudan bir hat oluşturuluyor. Karadeniz'den Mersin'e kadar uzanan yeni bir yol çalışması var. Göksun hem Karadeniz-Akdeniz hattında hem de doğu-batı hattında bütün yolların kavşağı konumuna gelecek."

Yoldaki incelemelerin ardından daha sonra Göksun Belediyesini ziyaret eden Ünal, yeni belediye hizmet binası inşaatını gezdi. Burada Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın'dan bilgi alan Ünal, binanın tarihi dokuya uygun olarak yapıldığını söyledi.

Aydın'la seçim sonrası çalışmalar ve gelecek hizmet planlaması için de görüşen Ünal, belediye başkanına "hayırlı olsun" temennisinde bulundu.