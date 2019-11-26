İSTANBUL - GittiGidiyor, "Süper Cuma" kampanyasıyla 28 Kasım saat 20.00'de başlayıp 29 Kasım saat 23.59'a kadar devam edecek kampanyayla kullanıcılarına yüzde 80'e varan indirim fırsatları sunacak.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, her yıl dünyanın her yanından pek çok markanın ürünlerinde büyük indirimler sunduğu Black Friday'e, "Süper Cuma" kampanyasıyla dahil oluyor.





- Bilgisayardan elektrikli ev aletlerine binlerce üründe "Süper Cuma" indirimi





Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, "Kampanya dönemlerine, özellikle de Black Friday'e tüketiciler son yıllarda çok yoğun ilgi gösteriyor. Bu dönemlerde pek çok şirketin satış hacmi katlanarak artıyor. Black Friday kapsamında Türkiye'nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor olarak biz de 'Süper Cuma' ismini verdiğimiz kampanyamızla kullanıcılarımızı süpermarket ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, kozmetikten yapı markete, anne-bebek ürünlerinden evcil hayvan ürünlerine kadar pek çok farklı kategorideki seçili binlerce ürünümüzde yüzde 80'e varan indirimlerle buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.





- "Bu yıl da rekor bekliyoruz"





GittiGidiyor'da geçen yıl "Süper Cuma" kampanyası kapsamında ciddi rekorlara imza attıklarını aktaran Elçin, şunları kaydetti:

"2018 yılında düzenlediğimiz Süper Cuma'da bugüne kadar bir günde gerçekleştirdiğimiz en yüksek satış rakamına ulaşırken, aynı zamanda bir gün içindeki en yüksek ziyaret rakamını da yakaladık. Aynı kampanyada gerçekleşen toplam satış, bir önceki yıl düzenlediğimiz kampanyanın 2 katına çıktı. Günlük ziyaret sayısında 2 kat ve kişi başına ortalama harcama tutarında ise 2,5 kat artış gerçekleşti. Bu yıl da Süper Cuma'da satışımızın yine bir önceki Süper Cuma'ya kıyasla 2 kat artacağını ve yeni rekorlara imza atacağımızı öngörüyoruz."

