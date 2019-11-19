İSTANBUL - Garanti BBVA ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğiyle hayata geçirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamında Çanakkale’de eğitime katılan girişimci kadınlar, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldılar.

Garanti BBVA açıklamasına göre, girişimci kadınların işlerini giderek büyütmek ve sürdürülebilir kılmak, yenilikçilik ruhunu, rekabetçi güçlerini artırmak hedefiyle Garanti BBVA ve BÜYEM iş birliğiyle gerçekleştirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nun 29. durağı Çanakkale oldu. Eğitimin Çanakkale’deki mezunları için Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nda sertifika töreni yapıldı.

- "Sağlam ilerlemeler kaydettiklerini gözlemlemenin gurur duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, 2012 yılında hayata geçirilen Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir gelecek için ekonomik ve toplumsal kalkınmadaki en önemli parçanın kadınların iş hayatı ve sosyal hayattaki gücünün artması olduğuna inanıyoruz. Bu amaçla çıktığımız yolda; kadın girişimcileri merkezine alan, onlar için bütünsel bir program geliştiren ilk özel banka olduk. Bugüne kadar olduğu bundan sonra da kamu, özel sektör ve girişimcilik ekosisteminin yakın iş birliği çerçevesinde kadın girişimcilerin önündeki engelleri kaldırmak için finansman desteği ile beraber eğitim, cesaretlendirme ve yeni pazarlara açılma olmak üzere dört temel alanda yoğunlaşmaya devam edeceğiz.

Bu bakış açısıyla, kadın girişimcilik alanında kalıcı etki yaratan, uzun soluklu projeler geliştirdik ve geliştireceğiz. BÜYEM ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Yönetici Okulu ise Türkiye’nin dört bir yanında 3 bine yakın kadın girişimciye işlerini büyütebilmeleri ve sürdürülebilir kılmaları için gerekli olan eğitimleri sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ise Çanakkaleli girişimcilerimizle beraber olmaktan ve onların işlerindeki rekabetçi güçlerini arttırmak adına sağlam ilerlemeler kaydettiklerini gözlemlemenin gurur duyuyoruz."

- "Eğitimlerin kişisel becerilerini geliştirdiğini görüyoruz"

BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut da, sosyal sorumluluk projesi olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere de ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve kurumsallaşma yolunda doğru adımlar atabilmesi için stratejik yönetim felsefesine yönelmesi gerektiğini aktaran Atabarut, "Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nda verdiğimiz eğitimlerin, 'iş geliştirme' yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda 'kurumsal ve uzun ömürlü' işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz. Kadın girişimcilerimize vizyoner bir kimlik sağlayan eğitimlerin, katılımcıların yönetsel ve kişisel becerilerini geliştirirken, bilgi düzeyini de artırdığını gözlemliyoruz ifadeleriyle belirtti." açıklamasında bulundu.

- "Kadın girişimcilerin önünü açmak için çok değerli"

Törene katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çanakkale Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komite Başkanı Birce Bilici Şimşek ise, iş kurmak isteyen kadın girişimcilerin önüne çıkan en önemli ve zorlayıcı unsurun sermaye temini olduğunu belirterek, Türkiye’deki kadınların sadece yüzde 9’unun üzerinde mülk bulunduğunu kaydetti.

İş kuracak kadınların teminat göstermekte zorluk çektiğini yineleyen Şimşek, "Kuracağı iş ile ilgili araştırma yaparken teşviklere ulaşmakta zorluk çekiyor, güvenirlilik sağlamak için erkeklerden daha fazla çaba göstermek durumunda kalıyor. Kadının toplumdaki rollerinin kalıplaşması, eğitimlerin yetersizliği, finans bulma güçlüğü, kadının iş kurma aşamasında toplum tarafından destek görmemesi kadınların girişimcilikte önüne engel oluyor. Bu nedenle 'Kadın Girişimci Yönetici Okulu' gibi organizasyonlar kadın girişimcilerin önünü açmak için çok önemli ve değerli." değerlendirmesinde bulundu.