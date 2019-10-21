GİRESUN - Giresun'un Eynesil ve Görele ilçelerinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla meydana gelen heyelanlarda kapanan grup ve köy yollarında çalışmalar sürüyor.

Görele Kaymakamı ve Eynesil Kaymakam Vekili Erdoğan Turan Ermiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın Görele ve Eynesil ilçelerinde etkili olduğunu söyledi.

Eynesil ilçesinde bir vatandaşın sele kapıldığını anımsatan Ermiş, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu vatandaşın cesedinin kısa sürede bulunduğunu aktardı.

Ermiş, heyelanlar nedeniyle bazı grup ve köy yollarının ulaşıma kapandığını ifade ederek, buralarda iş makineleriyle çalışmalara sürdürüldüğünü belirtti.

Kaymakam Ermiş, bölgede yağışın halen devam ettiğini sözlerine ekledi.

Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüseyin Taşkın ise ekiplerinin iş makineleriyle Görele ve Eynesil ilçesinde oluşan hasarların giderilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Bölgede iki grup yolu ile bazı köy yollarında heyelanların yaşandığını bildiren Taşkın, hasar tespit çalışmalarına da başlandığını kaydetti.

Kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde aşırı yağış nedeniyle meydana gelen taşkın sonrası kaybolan kişi, ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli yağış sonucu Kemerli köyündeki Zıva Deresi taştı, bazı noktalarda da toprak kayması meydana geldi.

Taşkının ardından bahçesinde tıkanan kanalı açmak için dışarı çıkan Hasan Zamba'dan (74) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerini aradı.

Kayıp ihbarı üzerine AFAD ve jandarma ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin kısa süreli çalışmasının ardından Zamba'nın cesedi, evinin yakınında dere yatağının yanındaki çalılıkta bulundu.

Muhabir: Atakan Çıtlak