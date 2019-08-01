"Gençlikle ilgili yatırımlar katlanarak devam edecek"

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Gençlikle ilgili yatırımlarımız her geçen gün artarak, katlanarak devam edecek" - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Gençlik kampları) Hem gençlerimiz arasındaki dayanışmayı artıracak hem d

"Gençlikle ilgili yatırımlar katlanarak devam edecek"
22 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlikle ilgili yatırımlarının her geçen gün katlanarak devam edeceğini söyledi.

Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kepez ilçesi Duacı Mahallesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Kamptaki etkinlik alanlarında vakit geçiren, gençlerle sohbet eden bakanlar, Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını dağıttı.

Bakan Kasapoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen Kasapoğlu da etkinliğe katıldı.


- Kampların kapasite ve kontenjanları artırılacak


Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde var olan kampların sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri çeşitli aktivitelerle hem kardeşlik ikliminde tutmak hem de zihinsel ve bedensel faaliyetlerle geliştirmek olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Bakanımız Mustafa Varank bizi yalnız bırakmadı. Kendisiyle tematik ve bilim kampları ile ilgili konuştuk. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız iş birliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Her şeyden önemlisi gençlerimizin burada kurduğu dostluk köprüsü. Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar her gencimiz burada bir aradalar. Dostluklar, kardeşlikler kuruyorlar. Bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar. Tüm gençlerimizden, kamplara katılımları sürekli kılmalarını istiyorum. Kamplarımıza yoğun bir talep var. İş birlikleriyle kapasite ve kontenjanları artıracağız. Yılın her ayında farklı faaliyetlerle gençleri kamplarda bir araya getirmenin kararlılığındayız. İnşallah, ülkemizin mevcut yerlerindeki kampları da yine daha farklı bölgelere de taşıyarak bu çeşitliliği zenginleştireceğiz."

Bakan Kasapoğlu, kitabın vazgeçilmezler arasında olduğunu, günümüzde zamanı öldürmeye yönelik pek çok tuzak bulunduğunu aktararak, "Bu tuzaklara karşı enstrümanımız kitaptır. Gençlerimize kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Bakanlık olarak kitap konusunda kendilerini destekliyoruz. Gençlere her türlü imkanı sunmanın kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri her açıdan önemseyen bir lider. Seçme ve seçilme yaşında bunu gördük. Her türlü muhalefete rağmen gençlerimizin yanında yer aldı. O yüzden gençlikle ilgili yatırımlarımız her geçen gün artarak, katlanarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.


- Mustafa Varank: "125 bin genç kampları ziyaret etti"


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antalya'da bugün Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği açılacağını dile getirerek, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından genç ve çocukları bu şenlikte ağırladıklarını belirtti.

Şenlikte çocukların üç gece boyunca gözlem yaparak gezegenleri incelediklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte en büyük paydaşımız Gençlik ve Spora Bakanlığı. Onlara müteşekkiriz. Onların bu kamp projesini de ziyaret etmek istedik. Gençlerin gençlik kamplarında misafir edilmesi projesini Sayın Bakanımız kabine toplantısında ilk anlattığında, bütün bakan arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça memnun kaldılar. Oldukça heyecanlandılar. Türkiye'nin dört bir yanında bu sene 125 bin gencin kampları ziyaret etmek, bir hafta boyunca akranlarıyla vakit geçirerek doğa ve denizle iç içe olması, bu arada çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları, gerçekten yıllarca gençlerimizin hatırlayacağı bir faaliyet. Gençlerimizle konuştuğumuzda ne kadar memnun olduklarını gördük. Bu hem gençlerimiz arasındaki dayanışmayı artıracak hem de gençlerimizin milletine, devletine olan güvenini artıracak bir proje. Özellikle tematik, bilimsel, matematik ve kimya gibi kampları bu işin içine dahil edip de acaba gençleri biraz daha bilim ve teknoloji ile bir araya getirebilir miyiz diye görüşmelerimiz oldu. Bu projeler, Sayın Bakanımızın liderliğinde, bizim de katkılarımızla tüm gençlere dokunacak projeler olarak devam edecek."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta 2019 Yılı Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı
​Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...
Isparta'dan Domates ve Kesme Çiçek İhracatı Başladı
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı
(AKBB) yeni dönem ilk toplantısı Isparta’da gerçekleştirildi
ITKM zirvesinde çözüme yaklaşıldı
Merkez Bankası'ndan faiz ve enflasyon açıklaması 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru
İstifa edene izin parası ödenir mi?
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları
Memura ikramiye, emekliye aile yardımı
Isparta'da bu köylerde elektrik kesintisi olacak
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
ısparta perdeısparta mobilyasite parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Memura ikramiye, emekliye aile yardımıMemura ikramiye, emekliye aile yardımı30 Temmuz 2019
Isparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'daIsparta'da su arıtma cihazı, güneş paneli ve enerji sistemleri Ergün ISI'da26 Temmuz 2019
Isparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisiIsparta'da sanayi bölgesinde elektrik kesintisi26 Temmuz 2019
14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar14 yıldır Isparta'da özel güvenlik eğitim veriyorlar27 Temmuz 2019
SDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandıSDÜ Rektörlüğüne Çarıkçı yeniden atandı27 Temmuz 2019
ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor30 Temmuz 2019
Araç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyinAraç sahipleri dikkat! Sakın ücret ödemeyin30 Temmuz 2019
Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuruIsparta Emniyet Müdürlüğü'nden sürücülere önemli duyuru30 Temmuz 2019
Isparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldıIsparta'da baraja binlerce pullu sazan bırakıldı01 Ağustos 2019
Türk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladıTürk-İş Başkanı hükümetin zam teklifini açıkladı31 Temmuz 2019
Burdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldüBurdur'da otomobilin çarptığı çocuk öldü26 Temmuz 2019
Isparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaretIsparta'da tarım aletleri satışı ve tamiri kalenderler ticaret28 Temmuz 2019
Isparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldıIsparta Belediyesi şehir içi temizlik ihalesi yapıldı29 Temmuz 2019
Isparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandıIsparta'da Gökyüzü Gözlem Şenliği tamamlandı29 Temmuz 2019
​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası​Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası29 Temmuz 2019
ISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİISPARTA'DA MELİKLER YAYLASI’NDA GÖKYÜZÜ ŞÖLENİ29 Temmuz 2019
Isparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecekIsparta'da yardım için “Et Toplama Kampanyası” düzenlenecek30 Temmuz 2019
Konut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacakKonut alacaklar dikkat! 25 bin TL cepte kalacak31 Temmuz 2019
İşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartlarıİşsize 2030 TL! İşte işsizlik maaşı almanın şartları30 Temmuz 2019
İstifa edene izin parası ödenir mi?İstifa edene izin parası ödenir mi?30 Temmuz 2019