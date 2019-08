"Gençlikle ilgili yatırımlar katlanarak devam edecek"

ANTALYA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlikle ilgili yatırımlarının her geçen gün katlanarak devam edeceğini söyledi.

Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kepez ilçesi Duacı Mahallesindeki Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı'nı ziyaret etti.

Kamptaki etkinlik alanlarında vakit geçiren, gençlerle sohbet eden bakanlar, Ali Fuad Başgil'in "Gençlerle Başbaşa" isimli kitabını dağıttı.

Bakan Kasapoğlu'nun 10 yaşındaki oğlu Ahmet Eymen Kasapoğlu da etkinliğe katıldı.





- Kampların kapasite ve kontenjanları artırılacak







Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değişik illerinde ve ilçelerinde var olan kampların sayısını her geçen gün artırdıklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri çeşitli aktivitelerle hem kardeşlik ikliminde tutmak hem de zihinsel ve bedensel faaliyetlerle geliştirmek olduğunun altını çizen Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Sayın Bakanımız Mustafa Varank bizi yalnız bırakmadı. Kendisiyle tematik ve bilim kampları ile ilgili konuştuk. Bundan sonraki süreçte bugüne kadar yaptığımız iş birliklerini kamplarda da yeni bir açılımla oluşturmayı kararlaştırdık. Her şeyden önemlisi gençlerimizin burada kurduğu dostluk köprüsü. Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar her gencimiz burada bir aradalar. Dostluklar, kardeşlikler kuruyorlar. Bu ülkenin sarsılmaz birliğini pekiştiriyorlar. Tüm gençlerimizden, kamplara katılımları sürekli kılmalarını istiyorum. Kamplarımıza yoğun bir talep var. İş birlikleriyle kapasite ve kontenjanları artıracağız. Yılın her ayında farklı faaliyetlerle gençleri kamplarda bir araya getirmenin kararlılığındayız. İnşallah, ülkemizin mevcut yerlerindeki kampları da yine daha farklı bölgelere de taşıyarak bu çeşitliliği zenginleştireceğiz."

Bakan Kasapoğlu, kitabın vazgeçilmezler arasında olduğunu, günümüzde zamanı öldürmeye yönelik pek çok tuzak bulunduğunu aktararak, "Bu tuzaklara karşı enstrümanımız kitaptır. Gençlerimize kitap okumayı tavsiye ediyoruz. Bakanlık olarak kitap konusunda kendilerini destekliyoruz. Gençlere her türlü imkanı sunmanın kararlılığındayız. Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri her açıdan önemseyen bir lider. Seçme ve seçilme yaşında bunu gördük. Her türlü muhalefete rağmen gençlerimizin yanında yer aldı. O yüzden gençlikle ilgili yatırımlarımız her geçen gün artarak, katlanarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.







- Mustafa Varank: "125 bin genç kampları ziyaret etti"







Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antalya'da bugün Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği açılacağını dile getirerek, her yıl Türkiye'nin dört bir yanından genç ve çocukları bu şenlikte ağırladıklarını belirtti.

Şenlikte çocukların üç gece boyunca gözlem yaparak gezegenleri incelediklerini ifade eden Varank, şunları kaydetti:

"Bu etkinlikte en büyük paydaşımız Gençlik ve Spora Bakanlığı. Onlara müteşekkiriz. Onların bu kamp projesini de ziyaret etmek istedik. Gençlerin gençlik kamplarında misafir edilmesi projesini Sayın Bakanımız kabine toplantısında ilk anlattığında, bütün bakan arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız oldukça memnun kaldılar. Oldukça heyecanlandılar. Türkiye'nin dört bir yanında bu sene 125 bin gencin kampları ziyaret etmek, bir hafta boyunca akranlarıyla vakit geçirerek doğa ve denizle iç içe olması, bu arada çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler yapmaları, gerçekten yıllarca gençlerimizin hatırlayacağı bir faaliyet. Gençlerimizle konuştuğumuzda ne kadar memnun olduklarını gördük. Bu hem gençlerimiz arasındaki dayanışmayı artıracak hem de gençlerimizin milletine, devletine olan güvenini artıracak bir proje. Özellikle tematik, bilimsel, matematik ve kimya gibi kampları bu işin içine dahil edip de acaba gençleri biraz daha bilim ve teknoloji ile bir araya getirebilir miyiz diye görüşmelerimiz oldu. Bu projeler, Sayın Bakanımızın liderliğinde, bizim de katkılarımızla tüm gençlere dokunacak projeler olarak devam edecek."