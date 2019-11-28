Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında önemli iş birliği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesiyle imzaladığı protokolle, sporcu öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştıracak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında önemli iş birliği
0
Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Yıllardır beklenen sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek.

Bakanlık merkez binada düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek" temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte imza attı.

"Bugün Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz." diyerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, "Vakıf üniversitelerimiz ile spor camiasının yıllardır beklediği bir hususta önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşadığımı ifade etmeliyim. Milli sporcularımızın yükseköğretime geçişlerine yönelik önemli bir maddi teşvik unsurunu hayata geçirmek üzere bir aradayız. Bu şekilde sporcularımızın, spor bilimleri dışında farklı bir kariyer imkanı yakalamasını ve spor ile eğitim arasında denge kurmasını sağlayacağız. Sporcuların, akademik kariyer ile spora devam etme arasında ikilemde kalmasını önleyeceğiz. Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, yoksa spora devam mı?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün sportif başarılar, ülkeler için prestij alanlarından bir tanesi"

Sporun toplum üzerindeki etkisini artırmasına ve medyanın her geçen gün daha fazla ilgi göstermesine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bugün sportif başarılar, ülkeler için prestij alanlarından bir tanesi. Ülkelerin ekonomisi, turizmi ve tanıtımları için belki de en fazla etkiye sahip olguların başında geliyor. Ülkeler arasında rekabetin yükselmesi, özellikle elit sporcu yetiştirmede stratejik yöntemlerin kullanılmasına, stratejik önlemlerin hayata geçirilmesine olan ihtiyacı artırmıştır." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, üniversite sınavlarına hazırlanmanın yoğun bir çalışma programı gerektirdiğini belirterek, "Bu durum çoğu zaman nitelikli sporcuların, spor hayatlarına son vermesiyle veya üniversite sınavlarına yeterince hazırlanamamasıyla sonuçlanıyor. Sporcu, hayal ettiği ikinci bir kariyer yapma fırsatından maalesef uzak kalabiliyor. Aynı şekilde sportif başarı da tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Profesyonel sporculuk, uzun, yoğun ve disiplin içinde yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programını gerektiriyor. Bu da üniversiteye hazırlık aşamasında sporcularımızın ders çalışacak bir zaman bulamamalarıyla neticeleniyor." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımıza maddi bir avantaj oluşturmuş oluyoruz"

Bakanı Kasapoğlu, sportif başarının sabahtan akşama ortaya çıkan bir konu olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün milli sporcularımız, sadece devlet üniversitelerine ve spor bilimleri alanına yöneldiklerinde bir avantaja sahipler. Biz bu düzenlemeyle hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, sporcularımıza maddi bir avantaj oluşturmuş oluyoruz. Onlara, vakıf üniversitelerinde burslu bir şekilde öğrenim görme imkanı getiriyoruz. Yani milli sporcularımız, vakıf üniversitesine son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecekler. Bildiğiniz gibi vakıf üniversitelerimiz yüzde yüz burslarını, üniversite giriş sınavlarında çok başarılı olan, sınırlı sayıdaki adaya veriyorlar. Bazı vakıf üniversitelerinde tam burslu okumak için üniversite sınavında ilk birkaç bine girmek gerekliyken, ücretli okumak için çoğu bölümde birkaç yüz bin içerisinde olmak yeterli oluyor. Tam burs almaya hak kazanan dilime girmek, yoğun bir ders çalışma programını zorunlu kılıyor. İşte bu mutabakatla milli sporcunun, spor için ayırdığı vakit, maddi bakımdan tazmin edilmiş oluyor. Kısacası bu çalışmayla, çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitimine büyük bir kolaylık getiriliyor."

"Bu sistemi, ülkemizde aktif hale getiriyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz"

Kasapoğlu, gençleri dinleyen, onların katılımlarını önemseyen, hayata geçirdiği bütün politikaları onların istek ve talepleri neticesinde şekillendiren bir bakanlık olduklarını vurgularken, şöyle konuştu:

"Sporun birleştirici gücüyle, gençlerimizin yarınlara emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz. Sporda hedeflerimiz belli. Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve herkesin daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine ulaşacağız. Bu şekilde de elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için varsa, engelleri ortadan kaldıracağız. Bugün imzalayacağımız mutabakat metni, bu amaçla atılmış tarihi bir adımdır. Dünyadaki en üst düzey üniversitelerde uygulanan bu sistemi, ülkemizde aktif hale getiriyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz."

Adım adım ilerlediklerini belirten Kasapoğlu, "Özel ortaöğretim kurumlarında da başarılı sporcuların burslu eğitim almasına imkan sağlanmasına çalışıyoruz. Böylece gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu alandan uzaklaştırmak yerine, teşvik edecekler. 'Spor mu, okul mu?' ikilemi ortadan kalkacak. Ben bu vesileyle bugün bizlerle beraber olan 28 vakıf üniversitemize, milli sporcularımıza tam burs sağlama noktasında desteklerini esirgemeyen rektörlerimize teşekkür etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakanlık belgesiyle burs verilebilecek

İmzalanan mutabakat metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek.

Mutabakat kapsamında 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt etti.

Mutabakata, Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri imza attı.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TÜRKER AVM'DE BU FIRSAT KAÇMAZ.....
Isparta Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazır...
Isparta'da 53 araç sürücüsüne havadan ceza yağdı
Bubble Kids'den çocuklara büyük müjde!
ISPARTA İL HIFSIZZIHA KURUL KARARI AÇIKLANDI
Isparta il AFAD'dan önemli bilgi notu
Isparta'da yoğun sis etkili oldu 2019
Isparta'da öğretmenlere şükran ve katılım belgeleri verildi
Çocuk Kitapları Yazarı Bozdemir TED Isparta Koleji'nde...
Isparta'da Yapılan Aramada Tarihi Eserler Ele Geçirildi
Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı
SDÜ “Kadına Şiddete Hayır!” Dedi
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı
Isparta İl Özel İdare 2020 Bütçesi Açıklandı
Isparta'da Okullarda Organik ve İyi Tarım Eğitimleri
Şehidimiz Ramazan Yiğit’in Adı Okulda Yaşatılacak
Aranan 43 şahıs Isparta'da yakalandı...
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta cocuk kulübüısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...25 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktıÜniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı25 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?24 Kasım 2019
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldıGüleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı23 Kasım 2019
​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI​AKŞEHİR'Lİ ÖĞRETMENLER EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI22 Kasım 2019
Dizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladıDizel araç sahiplerine kötü haber! Süreç başladı26 Kasım 2019
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla UzayacakDavraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak22 Kasım 2019
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi25 Kasım 2019
Isparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istediIsparta'da anne Keziban Çaycı, kaybolan kızının bulunmasını istedi25 Kasım 2019
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü KutlamasıTED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması25 Kasım 2019
Öldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttıÖldürülen üniversiteli Güleda'nın arkadaşları lokma dağıttı26 Kasım 2019
Burdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandıBurdur'daki kahvehane cinayetinin zanlısı tutuklandı23 Kasım 2019
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...23 Kasım 2019
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!25 Kasım 2019
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkatDüşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat23 Kasım 2019