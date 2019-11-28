ANKARA - Yıllardır beklenen sporcu bursuyla ilgili önemli bir adım atan Gençlik ve Spor Bakanlığı, 28 vakıf üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzaladı. Uluslararası seviyede başarı kazanan elit sporcular, artık vakıf üniversitelerinde tam burslu eğitim görebilecek.

Bakanlık merkez binada düzenlenen törende Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek" temalı çalışmanın mutabakat metnine, 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte imza attı.

"Bugün Türk sporu açısından tarihi bir güne şahitlik ediyoruz." diyerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, "Vakıf üniversitelerimiz ile spor camiasının yıllardır beklediği bir hususta önemli bir adımı atmanın heyecanını yaşadığımı ifade etmeliyim. Milli sporcularımızın yükseköğretime geçişlerine yönelik önemli bir maddi teşvik unsurunu hayata geçirmek üzere bir aradayız. Bu şekilde sporcularımızın, spor bilimleri dışında farklı bir kariyer imkanı yakalamasını ve spor ile eğitim arasında denge kurmasını sağlayacağız. Sporcuların, akademik kariyer ile spora devam etme arasında ikilemde kalmasını önleyeceğiz. Bu iş birliği ile milli sporcular, vakıf üniversitelerinde ücretsiz olarak eğitim görme fırsatına kavuşmuş olacaklar. Hangi bölüm olursa olsun, bir vakıf üniversitesini kazanan milli sporcumuz, yüzde yüz burslu olarak tahsilini sürdürebilecek. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, yoksa spora devam mı?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün sportif başarılar, ülkeler için prestij alanlarından bir tanesi"

Sporun toplum üzerindeki etkisini artırmasına ve medyanın her geçen gün daha fazla ilgi göstermesine dikkati çeken Kasapoğlu, "Bugün sportif başarılar, ülkeler için prestij alanlarından bir tanesi. Ülkelerin ekonomisi, turizmi ve tanıtımları için belki de en fazla etkiye sahip olguların başında geliyor. Ülkeler arasında rekabetin yükselmesi, özellikle elit sporcu yetiştirmede stratejik yöntemlerin kullanılmasına, stratejik önlemlerin hayata geçirilmesine olan ihtiyacı artırmıştır." şeklinde konuştu.

Kasapoğlu, üniversite sınavlarına hazırlanmanın yoğun bir çalışma programı gerektirdiğini belirterek, "Bu durum çoğu zaman nitelikli sporcuların, spor hayatlarına son vermesiyle veya üniversite sınavlarına yeterince hazırlanamamasıyla sonuçlanıyor. Sporcu, hayal ettiği ikinci bir kariyer yapma fırsatından maalesef uzak kalabiliyor. Aynı şekilde sportif başarı da tesadüfen gerçekleşen bir olgu değil. Profesyonel sporculuk, uzun, yoğun ve disiplin içinde yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programını gerektiriyor. Bu da üniversiteye hazırlık aşamasında sporcularımızın ders çalışacak bir zaman bulamamalarıyla neticeleniyor." ifadelerini kullandı.

"Sporcularımıza maddi bir avantaj oluşturmuş oluyoruz"

Bakanı Kasapoğlu, sportif başarının sabahtan akşama ortaya çıkan bir konu olmadığını dile getirerek, şunları söyledi:

"Bugün milli sporcularımız, sadece devlet üniversitelerine ve spor bilimleri alanına yöneldiklerinde bir avantaja sahipler. Biz bu düzenlemeyle hangi bölümü kazanırlarsa kazansınlar, sporcularımıza maddi bir avantaj oluşturmuş oluyoruz. Onlara, vakıf üniversitelerinde burslu bir şekilde öğrenim görme imkanı getiriyoruz. Yani milli sporcularımız, vakıf üniversitesine son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecekler. Bildiğiniz gibi vakıf üniversitelerimiz yüzde yüz burslarını, üniversite giriş sınavlarında çok başarılı olan, sınırlı sayıdaki adaya veriyorlar. Bazı vakıf üniversitelerinde tam burslu okumak için üniversite sınavında ilk birkaç bine girmek gerekliyken, ücretli okumak için çoğu bölümde birkaç yüz bin içerisinde olmak yeterli oluyor. Tam burs almaya hak kazanan dilime girmek, yoğun bir ders çalışma programını zorunlu kılıyor. İşte bu mutabakatla milli sporcunun, spor için ayırdığı vakit, maddi bakımdan tazmin edilmiş oluyor. Kısacası bu çalışmayla, çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitimine büyük bir kolaylık getiriliyor."

"Bu sistemi, ülkemizde aktif hale getiriyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz"

Kasapoğlu, gençleri dinleyen, onların katılımlarını önemseyen, hayata geçirdiği bütün politikaları onların istek ve talepleri neticesinde şekillendiren bir bakanlık olduklarını vurgularken, şöyle konuştu:

"Sporun birleştirici gücüyle, gençlerimizin yarınlara emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz. Sporda hedeflerimiz belli. Spor kültürünü yaygınlaştıracağız ve herkesin daha fazla spor yaptığı Türkiye hedefine ulaşacağız. Bu şekilde de elit sporcu yetiştirmek ve uluslararası müsabakalarda ülkemizi en güçlü şekilde temsil etmek için varsa, engelleri ortadan kaldıracağız. Bugün imzalayacağımız mutabakat metni, bu amaçla atılmış tarihi bir adımdır. Dünyadaki en üst düzey üniversitelerde uygulanan bu sistemi, ülkemizde aktif hale getiriyor olmanın mutluluğunu taşıyoruz."

Adım adım ilerlediklerini belirten Kasapoğlu, "Özel ortaöğretim kurumlarında da başarılı sporcuların burslu eğitim almasına imkan sağlanmasına çalışıyoruz. Böylece gelir seviyesi düşük aileler, sporda başarı potansiyeli olan çocuklarını bu alandan uzaklaştırmak yerine, teşvik edecekler. 'Spor mu, okul mu?' ikilemi ortadan kalkacak. Ben bu vesileyle bugün bizlerle beraber olan 28 vakıf üniversitemize, milli sporcularımıza tam burs sağlama noktasında desteklerini esirgemeyen rektörlerimize teşekkür etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bakanlık belgesiyle burs verilebilecek

İmzalanan mutabakat metni kapsamında, gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığının vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecek.

Mutabakat kapsamında 28 vakıf üniversitesi, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda da ilanını taahhüt etti.

Mutabakata, Acıbadem Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Beykent Üniversitesi, Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İstanbul Gedik Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Lokman Hekim Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, TED Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi yetkilileri imza attı.