İSTANBUL - Vodafone 41. İstanbul Maratonu'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde olmanın hem anlamlı hem de ayrı bir duygu olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Sporun birleştirici bir unsur olduğunu bugün hep birlikte görüyoruz. Buraya dünyanın dört bir yanından gelen sporcular var. Bu sevindirici bir şey. Kıtaları birleştiriyor bu maraton. Çok önemli ve anlamlı bir maraton. 41'incisi düzenleniyor, yaşayan biri olarak şunu ifade etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde bu koşu hakikaten çok iyi bir ivme kazandı. Daha güçlü, daha ulaşılabilir bir koşu olması açısından bugünlere gelmesinde önemli. Sporun tabana yayılması çok önemli. Burada bu ruhu görüyoruz. Halkımızın bu teveccühü, yıllardır süregelen bu geleneğin sporun ruhunun ne kadar kuşatıcı olduğunu gösteriyor. Bakanlık olarak sporun tabana yayılması için çok önemli çalışmalarımız var. "

Milli sporcuların maratona katılmasının önemine dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bizim için, insanlığın selamati için mücadele eden Mehmetçiğimize gönülden selamlarını ileten sporcularımızla, buradan yine selam gönderdik. Hakikaten sporun işte ruhu bu. Sporun ruhunu başka yerlere çekmek isteyenler her zaman olmuştur, olacaktır. Dünyada adaletin, barışın, sulhun, şefkatin sembolü olan Mehmetçiğimizin barışa olan yürüyüşünü ve terör odaklarına olan mücadelesini hiç kimse durduramayacak. Tıpkı onu durduramayacakları gibi gençlerimizin, sporcularımızın Mehmetçiğimize olan sempatisini de durduramayacaklar. Sporda her gün hamdolsun katlanarak süregelen başarılarımızın da önünde kimse duramayacak. Ne yaparlarsa yapsınlar UEFA'sıyla başka kurumlarıyla hiçbir şekilde spordaki yürüyüşümüzün önüne kimsenin geçemeyeceğini görüyorum. Buradaki bu kalabalık, sporcularımızın heyecanı bize bunu ispatlıyor."

Bakanlık olarak pek çok branşta geceli gündüzlü çalıştıklarını vurgulayan Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya verdiği destek bizim için önemli bir ilham kaynağı. İstanbul'da kendilerinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminden itibaren başlayan, bugün de gördüğümüz bu katılım ülkemizin sporun tabana yayılmasındaki durumunu ve potansiyelini bize gösteriyor. Başarılar tesadüf değil. Tek tük başarılarla değil, bundan sonra her alanda zirveye oynayan bir Türkiye var. Ekonomiden, sağlığa, dış politikaya kadar. Geçtiğimiz gün YÖK'le çok önemli bir iş birliğine imza attık. Sinerjimiz her geçen gün güçleniyor. Bugünkü yürüyüş de bize güç veriyor. 2019 Gönüllülük Yılı. Her geçen gün artan bir gönüllü ordumuz var. Buraya gelen gönüllülerimiz var. El uzatan, yardımsever gönlü geniş gönüllülerimiz var. İnsanlarımıza dokunarak, insanlık için ülkemiz için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Her alanda zirveye oynayacağız"

Bakan Kasapoğlu, yaklaşan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'yla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"2020 Olimpiyatı olsun, öncesi ve sonraki süreçler olsun güzel başarılar gelecek. Her alanda zirveye oynayacağız. Allah'a şükür her türlü imkanımız var. Dünyanın en yeni, kaliteli tesislerimiz var. Genç, dinamik, her şeyden önce buna inanan bir toplumumuz var. Bunları birleştirdiğimizde bu iyi niyetin önünde kimsenin durabileceğine inanmıyorum."

Milli sporcularla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiklerini aktaran Kasapoğlu, "Biliyorsunuz, 'Çanakkale geçilmez.' diyen bir ecdadın torunlarıyız. Bu köprüde 15 Temmuz gecesi bu köprüyü geçilmez kılan şehitlerimiz var. Onlara Fatiha gönderdik sporcularımızla. Mehmetçiğimize de selamımızı gönderdik. Ülke ve millet olarak kadirşinas, vefayı önemseyen bir milletiz. Şehitlerimiz, gazilerimizi bizler için çok değerli. Amacımız onların emanetini gençlerimizle yarınlara daha güçlü bir şekilde taşımak. Daha güçlü Türkiye'yi insanlık için önemli buluyoruz." diye konuştu.

Maratona çok fazla çocuğun katıldığının hatırlatılması üzerine Kasapoğlu, "Sporun bir yaşam biçimi olması için çocuklara çok erken yaşta bu duyguyu vermemiz lazım. Okul öncesi bu konuda çok önemli. Gerek MEB'le, federasyonlarımızla, YÖK'le olan iş birliğimiz çok önemli. Bu coğrafya muhteşem şampiyonları çıkartır. Yeter ki birlikte olalım." diyerek sözlerini tamamladı.

