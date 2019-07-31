"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalandı

- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasındaki protokol imza altına alındı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapo

"Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalandı
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Isparta Düğün Salonları


ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi arasında "Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Ceren Damar Şenel Gençlik Merkezi'ndeki imza törenine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, imza töreninde yaptığı konuşmada, Bakanlığın gençlerle ilgili çok ciddi yatırım ve faaliyetlerinin bulunduğunu açıkladı.

Amaçlarının gençleri her anlamda güçlü kılmak olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Gençler bizim en önemli varlığımız. Sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudu. Herşey gençlerimiz için. Her gün bir adım daha ileri giderek çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlerimizle ilgili çok ciddi yatırımları ve faaliyetleri var." dedi.

Türk milletinin her yönüyle gönlü zengin bir millet olduğunu, bununla da gurur duyduklarına vurgu yapan Kasapoğlu, "Gençlerimizin hem sportif anlamda hem kültürel, sanatsal ve bilimsel noktada kendilerini geliştirebildikleri güzel tesislerimiz var. Amacımız gençlerimizin her anlamda güçlü olması. Bu çerçevede 2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik." ifadelerini kullandı.


- "Gençlerin ayağına gideceğiz"


Türkiye'nin, yükseköğrenim görenlerin sayısı itibarıyla pek çok ülkenin nüfusundan daha önde olduğunu anlatan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu manada akademiyle olan ilişkilerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim üniversite gençlerimizi topladığımızda pek çok ülkeden daha fazla sayıya tekabül ediyor. Genç nüfusumuzun Avrupa'da lider olması açısından, dünyada birkaç yüksek genç nüfusa sahip olması açısından gençlik potansiyelimizi değerlendirmek, gençlerimizle ilgili çalışmalar yapmak bizlerin de en önemli stratejik sorumluluklarından bir tanesi. Çevreye duyarlı bir gençlik, her anlamda, taşıyla, toprağıyla, ağacıyla tüm nesnelere saygısı olan bir gençlik için, hayvanları önemseyen, onları koruyan bir gençlik için tüm bu alanlarda gönüllü gençlere ihtiyacımız var. Gönüllülük faaliyetlerinin tüm toplumumuzu kuşatacak bir potansiyele ve yine tüm toplumumuza hizmet edecek, dokunacak bir güce sahip olduğuna inanıyorum. Biz Bakanlık olarak 'Gençler neredeyse biz de oradayız.' diyoruz. Gençler neredeyse oraya gideceğiz. Gençlerin ayağına gideceğiz. Hizmet standartlarını daha yukarı taşıyacağız."

İmza törenine katılan rektörlere teşekkürlerin sunan Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Bu iş birliğinde sağladıkları katkı nedeniyle, öncü misyonları nedeniyle teşekkür ediyorum. Üniversitelere açacağımız genç ofislerle, Bakanlığımızın hem hizmet alanını her gencimize taşıma noktasında hem de gençlerimizin Bakanlıkla olan projelerini, Bakanlıkla ilgili düşüncelerini, katkılarını, hatta eleştirilerini almak, onlarla bu iletişimi, bu köprüyü kurmak, bu gönül köprüsünü inşa etmek amacıyla inşallah bu protokolle gençlerimizin ayağına gideceğiz. Gönüllülük eğitimin en önemli merhalelerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.


- "Sporda da gönüllülüğü önemsiyoruz"


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, her alanda olduğu gibi sporda da gönüllülüğü önemsediklerini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sporda da gönüllülüğü önemsiyoruz. Sporda gönüllülükle ilgili çalışmalarımızı en kısa zamanda kamuoyuyla paylaşacağız. Amacımız kamunun tüm imkanlarını milletimiz için daha verimli kullanmak. Bu manada üniversitelerimizle, eğitim camiamızla olan iş birliğinin pek çok alanda da gelişerek devam edeceğini sizlere ifade etmek istiyorum. Üniversitelerimizin, eğitim camiamızın ve öğrencilerimizin yanında olduğunu ifade etmek istiyorum."

İmza töreninde yer alan 5 üniversitenin rektörleri de Bakanlıkla yapılan iş birliğinin artarak devam etmesini, gençlerin önünü açmak için gerekli hizmetlerin aksamadan yapılması gerektiğini ifade etti. Rektörler ayrıca imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını da dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu ve 5 üniversitenin rektörü protokolü imzalayarak, objektiflere poz verdi.

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