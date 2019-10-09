Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı'na 15 milyon lira katkı sağlayacak.

Gençlik projelerine 15 milyon liralık destek
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Isparta Düğün Salonları

ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı'na 15 milyon lira katkı sağlayacaklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılki Gençlik Projeleri Destek Programı Özel Çağrısı'nın, gençlerin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendiğini aktardı.

Programın kapsamına lise ile üniversitelerin yanı sıra, yeni bir uygulamayla ilkokullar, ortaokullar, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) ve özel okulların da dahil edildiğini açıklayan Kasapoğlu, "Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında proje teklif çağrısına çıktık. Gençlerin projelerine 15 milyon lira kaynak sağlanacak." ifadelerini kullandı.

"Program çerçevesinde, 2023 vizyonunu hayata geçirebilir nitelikte, öz güven sahibi, uluslar arası rekabet gücü yüksek gençler hedefi doğrultusunda, tasarlanacak ve uygulamaya geçirilecek projelere destek sağlanacak." değerlendirmesinde bulunan Kasapoğlu, "Projeler 6 farklı kategoride değerlendirilecek. Program çerçevesinde gençlerimizin, 'Gönüllülük', 'Kültür ve Sanat', 'Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor', 'Yenilikçi Fikirler', 'Çevre Bilinci' ve 'Hayvanların Korunması' başlıklarındaki projelerine destek verilecek." şeklinde görüş belirtti.

Proje çağrısının bugün itibarıyla başladığını duyuran Bakan Kasapoğlu, "Başvurular 23 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar alınacak. Gençlerimizin hayallerini desteklemek, özveriyle koştukları gönüllülük faaliyetlerine minik bir katkı sunabilmek, ülkemize ve insanlığa parlak ufuklar kazandırabilecek yenilikçi fikirlerini ve girişimlerini desteklemek için büyük bir heyecan içindeyiz. Bugünün ve yarının gençlerinin hem kişisel hem de sosyal gelişimlerini desteklerken, onların hayatın her sahasında, çevre bilinci ve hayvanların korunması gibi çok geniş bir yelpazede etkin katılımlarına şahitlik edeceğiz. Yürüttükleri harika çalışmalara hep birlikte şahitlik edeceğiz, gurur duyacağız." açıklamasında bulundu.

"15 Temmuz" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin" temaları öncelikli

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Genç Fikirler Genç Projeler" sloganıyla yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı'nda, "15 Temmuz" ve "Prof. Dr. Fuat Sezgin" temalarının öncelikli olacağını duyurdu.

Her projede mutlaka gönüllülük ve sporun yer almasının beklendiğini vurgulayan Kasapoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Ülkemizin hain bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldığı, milletimizin cesur ve kararlı duruşuyla darbe girişiminin boşa çıkarıldığı 15 Temmuz tarihi, darbecilere karşı direnen TBMM tarafından 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' olarak ilan edilmiş olup, program kapsamında Kültür ve Sanat başlığında '15 Temmuz' temalı proje tekliflerine öncelik verilecek. Bilim tarihi araştırmalarına ömrünü adayan, dünyanın önde gelen otoriteleri arasında yer alan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i 30 Haziran 2018 tarihinde kaybetmiştik. İçinde bulunduğumuz yıl da Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' olarak ilan edilmişti. Biz de program kapsamında Kültür ve Sanat ile Yenilikçi Fikirler başlıklarında 'Prof. Dr. Fuat Sezgin' temalı proje tekliflerine öncelik vereceğiz."

Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında uygun görülen projelere, gençlik grupları için 5 bin-20 bin lira, üniversite gençlik toplulukları için ise 5 bin-25 bin lira aralığında katkı sağlanacak.

Nasıl başvuru yapılacak?

Proje başvuruları, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Proje koordinatörünün, başvuru yapılabilmesi için öncelikle e-devlet sistemine kayıt olması gerekecek. Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak.

Başvuru formu ve eklerinin, başvuru aşamasında elden ya da posta yoluyla ayrıca bir teslimi gerekmiyor. Bakanlık tarafından uygun bulunması durumunda, proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesi'nin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.

Programa, üniversitelerde gençlik toplulukları, ilkokul, ortaokul, BİLSEM ve liselerde gençlik grupları proje teklifinde bulunabilecek.

Proje teklif çağrısının kapsamına, kimlerin başvuru yapabileceğine, proje desteğinin alt ile üst limitlerine, talep edilen belgeler ve programa ilişkin diğer hususlara Program Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

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