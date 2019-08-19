KARS (AA) - Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü öğrencisi Onurhan Çallar, 4 yılda bisikletiyle Ermenistan ve Gürcistan'daki birçok şehrin yanı sıra Türkiye'de 10 şehri gezdi.

Son olarak hem bisiklet kullanıcılarının trafikte fark edilmesi hem de ilerleyen yaşlarda gençliğinde yapamadıklarından pişmanlık duymamak için "Gençlik bir kere yaşanır" projesi çerçevesinde pedal çevirmeye karar veren Çallar, Iğdır'dan yola çıktı.

Bisiklet ile yaklaşık 22 günde İzmir'e ulaşmayı planlayan gezgin Çallar, yolculuğunda ikinci durağı olan Kars'a ulaştı.

Kentte bir süre dinlenen Çallar, daha sonra bisikleti ile Ardahan'a doğru yola çıktı.

Çallar, Ardahan'dan sonra Karadeniz'e geçip buradaki iller üzerinden Ege Bölgesi'ne giderek İzmir'e ulaşacak.

"Amacım, trafikte bisikletin kabul edilebilmesi"

Bisikletli gezgin Onurhan Çallar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projesi kapsamında Iğdır'dan İzmir'e 2160 kilometrelik bir tur planladığını söyledi.

Kars'ta bir süre dinlendikten sonra yoluna devam ettiğini belirten Çallar, "Sıradaki yolculuğum Ardahan. Amacım, trafikte bisikletin kabul edilebilmesi. Çünkü bisiklet motorsuz bir kara taşıtıdır ve sağ şeritte seyreder. Bisikletli kişi trafikteki araç sürücüleri ile aynı sorumlulukla hareket eder. Ben de bisikleti alarak İzmir'e kendi aracımmış gibi gitmeye karar verdim." diye konuştu.

"Bisikletin bir taşıt olarak kabul edilebilmesini istiyorum"

Çallar, trafikte bisikletle de hedefe varılabildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesafeler katedebilmek için altınızda motor veya araç olması gerekmiyor, bisikletle de yol katedebilirsiniz. Ben de bu konuda farkındalık turuna çıktım. Bisikletin bir taşıt olarak kabul edilebilmesi, bisikletçilerin trafikte fark edilebilmesini ve gençlerin kendisini farklı spor dallarına yöneltmesini istiyorum. Büyüklerimiz her zaman 'gençken keşke şunu yapsaydım' der. 'Gençlik bir kere yaşanır' sloganının nedeni de aslında ilerleyen yaşlarda pişmanlık duymamam."