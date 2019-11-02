ANTALYA - Antalya'da yeniden bir araya gelme teklifini reddeden 19 yaşındaki eski kız arkadaşının, bıçakla kapısına dayanarak intihar etmesine yol açtığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Zehra Demir'in annesi Gülten ile babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık Süleyman Taruk katılmadı.

Müşteki avukatı Hadi Cin'i ise sanığın olay öncesinde Demir'e sürekli mesajla tehditlerde bulunduğunu, evden çıkmasına izin vermediğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti sanığın bu dosyadan tutuklanması talebini reddederek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Kepez ilçesinde Süleyman Taruk (18) 28 Eylül 2018'de yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Zehra Demir'in evine gitmiş, Demir'in kardeşleriyle sanık arasında yaşanan kavga sırasında genç kız, odasının penceresinden düşerek veya atlayarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Süleyman T. tutuklanmıştı.İlk olarak Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ancak mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesine göndermiş, sanık da tahliye edilmişti.Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamanın başlamasıyla Demir ailesinin avukatı, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulunmuş, bu mahkeme de davanın üst mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı vermişti.Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire, "Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur" hükmünü dikkate alarak, davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.