ANTALYA - Antalya'da yeniden bir araya gelme teklifini reddeden 19 yaşındaki eski kız arkadaşının, bıçakla kapısına dayanarak intihar etmesine yol açtığı öne sürülen sanığın tutuklanma talebi reddedildi.



Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hayatını kaybeden Zehra Demir'in annesi Gülten ile babası Hakim Demir, kardeşleri ve taraf avukatları katıldı. Başka bir suçtan tutuklu bulunan sanık Süleyman T. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada yer alan sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Gittiği bir düğünde tanıştığı Zehra Demir ile birbirlerini sevdiklerini iddia eden Süleyman T, maktulün annesinin uyguladığı baskı nedeniyle Zehra Demir'in kendisinden ayrılmak istediğini savundu.

Olay günü Demir ailesinin evine çay içmeye davet edildiği için gittiğini ileri süren sanık, "Evin önüne gittiğimde bana ağza alınmayacak küfürler ettiler. Daha sonra saldırdıkları için kendimi korumak için cebimdeki bıçağı çıkardım. Yaşanan kargaşa sırasında Zehra pencereden düştü." dedi.

Sanık, Zehra Demir'e, "Telefonu aç, açmazsan evin oraya geleceğim ve kıyamet kopacak" mesajını attığı iddiasını ise kabul etmedi.

Müşteki Gülten Demir, kızının ölümünden sanığın sorumlu olduğunu dile getirerek, "Anlattıkları yalan. Allah'a havale ediyorum. İki dünyada da şikayetçiyim." diye konuştu.



Duruşmada tanıklık eden Zehra Demir'in arkadaşları ise sanığın saplantı haline getirdiği Demir'i sürekli takip ettiğini ileri sürdü.

Tanıklardan S.O, sanığın maktulü ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini ve "Ya benim olursun ya kara toprağın" dediğini iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

- Olay



Kepez ilçesinde Süleyman T. (18) 28 Eylül 2018'de yeniden bir araya gelme teklifini kabul etmeyen eski kız arkadaşı Zehra Demir'in evine gitmiş, Demir'in kardeşleriyle sanık arasında yaşanan kavga sırasında genç kız, odasının penceresinden düşerek veya atlayarak hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra gözaltına alınan Süleyman T. tutuklanmıştı.



İlk olarak Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmış ancak mahkeme, görevsizlik kararı vererek dosyayı Asliye Ceza Mahkemesine göndermiş, sanık da tahliye edilmişti.



Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılamanın başlamasıyla Demir ailesinin avukatı, davanın ağır cezada görülmesi talebinde bulunmuş, bu mahkeme de davanın üst mahkemede görülmesi gerektiğini belirterek, dosyada görevsizlik kararı vermişti.



Uyuşmazlık üzerine dosya, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesine gönderilmiş, daire, "Kişileri cebir veya tehdit kullanarak, intihara mecbur edenler kasten öldürmeden sorumlu tutulur" hükmünü dikkate alarak, davanın ağır cezada görülmesine hükmetmişti.